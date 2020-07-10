Пятница, 10 Июля 2020 16:51

АрмИнфо. Обсуждая вопрос национальной безопасности, необходимо сначала изучить на нашу национальную идентичность, потому что национальная безопасность это прежде всего о защите нашей национальной идентичности, защите от физических и угроз по сути. Об этом в ходе приветственного слова на заседании Совбеза РА заявил премьер-министр Никол Пашинян, коснувшись вопроса об утверждении новой Стратеги Национальной безопасности.

При этом он констатировал, что стечением времени национальная идентичность подвергается изменениям, заметив, что армянский народ существует на протяжении тысячелетий, но ее национальная идентичность не осталась прежней, она постоянно трансформировалась в ногу со временем и с учетом различных обстоятельств, событий и факторов.

Заметив, что сегодня нельзя с уверенностью сказать, армянин живущий

2000 лет назад совершая какое-либо действие, думал ли он будущих поколениях, Пашинян констатировал, что, однако сегодня, можно так поступать, и зная прошлое, думать не только о настоящем и будущем, но и о горизонтах тысячелетий. По словам главы правительства, это является той поворотной точкой, где национальная идеология становится жизненно важной необходимостью, институтом практического значения, когда стоит задача, на основе опыта прошлого и настоящего сформулировать не только сегодняшние действия, но и послание для будущих поколений, которое создаст прочную связь между прошлым и будущим на тысячелетие вперед.

По убеждению главы исполнительного органа, на протяжении многих лет армянская национальная идентичность развивалась в том русле, что сегодня есть возможность для формирования своих целей, а именно обеспечить существование и нормальное развитие будущих поколений на планете Земля, на территории государства Армения на тысячелетия вперед.

Пашинян добавил, что важнейшим компонентом национальной самобытности является связь с корнями и владением наследием и ценностями, сформировавшимися в истории нации, которые должны укреплять веру и доверие каждого человека к его собственной силе, а значит, к вере и доверию нации, людей в их собственных силах. Вот почему в предисловии к Стратегии национальной безопасности, продолжил премьер, считает необходимым провести следующую линию:

"И так, мы произошли от Айка Наапета ( легендарный прародитель армянского народа, а также основоположник царской династии Айказуни - ред.) в Армянском нагорье, и нас называют армянами. Мы являемся потомками царства Ван; богатств Ервандуни, Арташесянов, Аршакуни, Багратуни; Киликийского царства, Первой Республики Армении. Мы признаем исключительную роль Армянской ССР в развитии образования, науки, культуры и промышленности в Армении. Мы гордые граждане третьей Республики Армения, дети армянского народа, который основал третью Республику Армения и освободил Арцах. Республика Армения является гарантом безопасности и свободы армян Арцаха. Республика Армения является всеармянским государством и представляет армян по всему миру.

Армянский народ преодолел множество исторических бедствий, достиг 21-го века, благодаря навыкам, знаниям и качествам, которые они развили в период своей государственности. Опираясь на этом историческом сознании, армянский народ смог воссоздать свое независимое государство и сделал это сразу после Геноцида армян.

Армянское государство является единственным гарантом существования и развития армянского народа. Следовательно, армянское государство должно существовать вечно, потому что армянский народ должен существовать вечно".

Национальные ценности

Затем премьер Армении перечислил национальные ценности армянского народа, в частности: Армянская государственность, гражданство Республики Армения; история и фольклор армянского народа; армянский язык и буквы, армянская литература, в том числе переводная литература, знания, наука; всеармянский потенциал, диаспора; Родина, семья, личность; Армянская Апостольская Церковь, Армянская Католическая Церковь, Армянская Евангелисткая Церковь, христианство; армянский народная, классическая, авторская и эстрадная музыка, армянское танцевальное искусство, армянское изобразительное искусство, армянское сценическое искусство, армянская архитектура; родная природа с ее биоразнообразием; армянская кухня, все образцы материального и нематериального наследия, которые выражают, изображают, описывают или символизируют национальные ценности, описанные выше армянским народом; прогресс, свобода, любовь к себе, гостеприимство, образование, трудолюбие, законопослушность, уважение и терпимость по отношению к другим людям, народам, религиям, братские чувства и отношение к национальным меньшинствам, проживающим в

Армении и Арцахе, неразрывный союз с ними, выраженный гражданством Республики Армения и Арцаха.

Национальные цели армянского народа

Коснувшись национальных целей народа, Пашинян заявил, что для обеспечения вечности армянского государства, необходимо наличие идеологических, общественных, политических, правовых, экономических, демографических, международных, образовательных, интеллектуальных, культурных институциональных условий, а также условий безопасности.

Кроме того, по его словам, международное признание права Арцаха на самоопределение без каких-либо ограничений; международное признание Геноцида армян, преодоление и устранение его последствий; обеспечение безопасности, благосостояния, свободы и счастья граждан Республики Армения, а также предоставление и защита других популярных прав; равенство всех перед законом, равные права для мужчин и женщин, обеспечение равных возможностей для женщин и мужчин при вовлечении в общественной, государственной и экономической жизни страны, а также установление национального единства, основанного на защите прав и выполнении обязанностей; сохранение и развитие национально-государственной идентичность армянского народа, независимости и суверенитета, включая и восстановление национальной самобытности и его развитие среди армян, отошедших от национального самосознания, в том числе путем повышения уровня владения армянским языком среди армян и значительным увеличением числа лиц, обладающих гражданством Республики Армения; консолидация общеармянского потенциала вокруг реализации национальных целей во имя их сохранения и развития.

Всеармянские правила сосуществования

Затем премьер Армении назвал 6 правил всеармянского сосуществования: "Во-первых, насилие должно быть исключено из инструментария для решения внутриармянских проблем, а все силы и отдельные лица, которые рассматривают насилие в качестве инструмента для решения своих задач, должны быть отвергнуты. Видение общества и народа находящегося в стороне от насилия должно стать краеугольным камнем нашего национального единства. Сказанное не может касаться правомерного применения силы для предотвращения и разоблачения преступлений, для обеспечения нормальной жизни общества, а также для защиты родины от внешней агрессии.

Во-вторых, единственным источником формирования власти должен быть народ и его свободное волеизъявление. Любые попытки искажения свободного волеизъявления людей следует рассматривать в качестве антигосударственной, антинародной деятельности.

В-третьих, суверенитет Армении и Арцаха, армянского народа - наивысшая ценность. Силам, желающим привлечь иностранные силы к урегулированию внутреармянских вопросов, готовые выступать в качестве представителей интересов иностранных государств в нашей стране, должны получить жесткий отпор со стороны армянского народу и его легитимных представителей в лице правительства Армении.

В-четвертых, Армения и Арцах должны быть свободны от коррупции и ее любых проявлений, в том числе протекционизма, искусственных монополий, такие явления как создание искусственных препятствий для конкурентов должны быть искоренены, а материальный ущерб, нанесенный государству и народу в результате коррупции, должен быть восстановлен.

В-пятых, прав и верховенство закона, равенства перед законом, защита прав и выполнение обязанностей должны стать основой

внутринациональных отношений. Наличие судов, подвергающихся внутренним или внешним воздействиям - угроза национальной безопасности. Суды должны быть независимыми. Существование привилегированного класса, круга и личности в сфере экономики, политики и общественной жизни должно быть исключено.

В-шестых, целью переговорного процесса по урегулированию карабахского вопроса должно быть защита результатов Арцахской освободительной войны за самоопределение и безопасность народа Арцаха. Любое решение, достигнутое в результате переговорного процесса и считающееся приемлемым для правительств Армении и Арцаха, может быть приемлемым только в случае всеобщего одобрения со стороны народа в Армении и Арцахе".

Армения и мир

И последним направлением, которую затронул глава Кабмина, стало взаимоотношения Армении с миром.

По словам Пашиняна, Армения на протяжении всей своей истории существования находилась на перепутье "запад-восток", зачастую становясь ареной столкновения цивилизаций.

"Мы отвергаем презумпцию столкновения цивилизаций и позиционируем себя в международных отношениях в качестве сторонника диалога между цивилизациями. Международный и межэтнический диалог - это наше ключевое видение международных отношений, основанное на взаимном уважении, понимании и стремлении быть понятым. Содействие диалогу и многосторонним отношениям между цивилизациями, народами и государствами должно стать отражением нашей приверженности поддержке международного мира и стабильности. Армения готова стать платформой для такого диалога", - заявил глава исполнительного органа Армении.

В заключение премьер коснулся еще одной важной на его взгляд тонкости стратегии, которая должна будет быть принята сегодня, а именно воли армянского народа как реализовывать свои права, так и прилежно выполнять свои обязанности.

Он напомнил, что в прошлом существование армянской государственности или его отсутствие зачастую было обусловлено благоприятностью или не благоприятностью геополитических факторов.

"И наша величайшая задача - вывести судьбу нашего народа и государства из этого цикла, когда геополитические факторы становятся ключевым фактором, определяющим существование или не существование нашего государства, и армянское государство должно основываться на воле нашего народа. И, фактически, с помощью этой Стратегии национальной безопасности мы устанавливаем новую планку, но для нас это скорее штанга, поскольку она накладывает определенную, соразмерную, адекватную ответственность на каждого из нас, от высокопоставленных чиновников до рядового гражданина. Дальнейшее существование нашей государственности зависит от нашей воли нести эту ответственность и осуществлять свои права. И я убежден, что мы, как народ, как нация, действительно готовы взять на себя эту ответственность сегодня", - резюмировал премьер.

Тест стратеги доступен по следующей ссылке: https://www.primeminister.am/u_files/file/Different/AA-Razmavarutyun-Final.pdf .