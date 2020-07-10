АрмИнфо. 7 июля в Армении выявлен случай незаконной охоты на краснокнижное животное.
Как сообщает Инспекционный орган охраны природы и недр, житель села Ланджаник Ширакской области М. П. предпринял попытку посредством Интернета организовать продажу зарегистрированной в Красной книге Армении перевязки (вид млекопитающих из семейства куньих, известный также как перегузна). Данная попытка была предотвращена, а само краснокнижное животное - обнаружено, изъято и перевезено в реабилитационный центр. После прохождения обследования и карантина в ООО <Зоо Фауна Арт>, перевязка будет отпущена в дикую природу.
Возбуждено административное производство; будут применены меры ответственности.