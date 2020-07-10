Пятница, 10 Июля 2020 16:29

АрмИнфо. Полиция Армении подвергла приводу руководителя инициативы <Камк> Ваагна Чахаляна и ее членов. Об этом сообщает корреспондент АрмИнфо.

Члены инициативы собрались напротив резиденции президента Армении и заявили, что намерены передать письмо президенту Армену Саркисяну и дать пресс-конференцию.

<Мы намерены передать президенту Армении письмо и пристыдить его за принятие Лансаротской конвенции. Эти люди хотят, чтобы наши школьники проходили не историю армянской церкви, армянский язык и историю Армении, а пропагандируют сексуальное образование, чтобы они могли реализовать свою программу. Делается все возможное, чтобы политические деятели в Армении не могли проводить акции протеста. Монопольное право на проведении акции протеста дано премьер-министру Николу Пашиняну. Мы недовольны подобным предвзятым подходом, который проявляют власти Армении к политическим силам. Мы не потерпим, чтобы в Армении были привилегированные политические силы>, - подчеркнул Чахалян. Полиция предложила собравшимся разойтись, однако, последние не подчинились данному требованию, после чего сотрудники полиции подвергли их приводу.

Отметим, что парламент Армении на заседании 11 мая одобрил подписанный в Лансароте законопроект о ратификации Конвенции Совета Европы по защите детей от сексуальной эксплуатации и насилия сексуального характера. Конвенция СЕ была принята 25 октября 2007 года, вступила в силу с 1 июля 2010 года. Она подписана 47 странами, вступила в силу в 45 государствах. Республика Армения подписала Конвенцию 29 сентября 2010 года. Конвенция, устанавливая общие стандарты и определения, применимые во всех европейских странах, призвана обеспечить защиту детей от сексуальной эксплуатации и их использования. Целями конвенции являются предотвращение сексуальной эксплуатации детей и сексуального насилия и борьба с ними, защита прав детей, пострадавших от сексуальных преступлений, стимулирование внутригосударственного и международного сотрудничества в борьбе с сексуальной эксплуатацией и сексуальным насилием в отношении детей.