Пятница, 10 Июля 2020 13:51

АрмИнфо. Летом 2020 года, на фоне ситуации с коронавирусом, наблюдается рост киберпреступлений. Об этом сообщил старший следователь по особо важным делам Главного управления СК РА по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий Сасун Григорян на пресс-конференции 10 июля.

Григорян проинформировал, что, в связи с коронавирусом, граждане ограничили свои физические контакты, и больше времени проводят в Интернете, что повышает потенциальный риск стать жертвой киберпреступлений. Как было отмечено, нынешней ситуацией пользуются и киберпреступники, сконцентрировавшие свои силы в этом направлении. Это касается, в частности, различных схем кибермошенничества, в том числе посредством фишинговых сайтов.

По словам Григоряна, если в 2019 г. в Следственном комитете РА расследовались 118 уголовных дел, связанных с киберпреступлениями, то в первом полугодии 2020-го их число составило 94. Как было замечено, зафиксированный показатель за текущий год может быть связан и с ростом обращаемости граждан в правоохранительные органы. Следователь подчеркнул, что многие киберпреступления остаются в тени, а сотни и тысячи потерпевших не обращаются к правоохранителям. Между тем, как было подчеркнуто, обычный гражданин, без помощи соответствующих подразделений по борьбе с киберпреступностью, не в состоянии самостоятельно решить проблему с кибермошенничеством.

Чаще всего, как сообщил Григорян, в Армении встречаются случаи кибермошенничества, когда преступники вводят граждан в заблуждение для получения паспортных или банковских данных, или же требуют перечисления средств на онлайн-счета за оказание какой-либо услуги. При этом киберпреступники концентрируют свое внимание на имеющих социальные или финансовые проблемы гражданах, которые ищут легкие пути для получения денежных средств. Это могут быть, к примеру, объявления в социальных сетях о выдаче кредитов или же о решении вопросов с плохой кредитной историей. При этом, как показывает анализ, для того, чтобы войти в доверие, киберпреступники используют свой интеллект и знания в психологии.

В связи с этим эксперт советует не передавать свои паспортные и банковские данные незнакомым людям, а информацию об обещающей решение финансовых проблем компании тщательно перепроверять. Еще один совет - не отдавать в починку свои смартфоны и компьютеры в незнакомые места, особенно если их пользователь не вышел из учетных записей.

Григорян также проинформировал, что в СК нет уголовных дел, где жертвами киберпреступлений стали несовершеннолетние. Это связано с тем, что у данной категории граждан нет банковсктх счетов, а также паспортных данных, которые мошенники могут использовать в своих целях (к примеру, для оформления кредита или же осущесвления платежей через онлайн- платежные системы).