Пятница, 10 Июля 2020 13:40

АрмИнфо. Италия поставила временный запрет на въезд в страну лиц из 13 стран, в том числе и Армении. Об этом стало известно из заявления Минздрава Италии.

Так, согласно сообщению, глава итальянского Минздрава Роберто Сперанца вечером 9 июля подписал распоряжение о временном запрете въезда в республику из 13 стран, не входящих в ЕС, из-за опасности распространения коронавируса. Документ был согласован с Министерствами иностранных дел и транспорта Италии.

"Министр здравоохранения Роберто Сперанца, с целью обеспечения должного уровня санитарной безопасности, постановил запретить въезд в страну, даже транзитный, для людей, которые в последние 14 дней бывали в Армении, Бахрейне, Бангладеш, Бразилии, Боснии и Герцеговине, Чили, Кувейте, Северной Македонии, Молдавии, Омане, Панаме, Перу, Доминиканской Республике", - говорится в заявлении Минздрава, при этом подчеркивается, что ни одна из этих стран не входит в так называемый "зеленый список" ЕС, и с ними также приостановлено прямое и непрямое авиасообщение.