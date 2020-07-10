﻿
 Пятница, 10 Июля 2020 13:40
Марианна Мкртчян

Италия запретила въезд в страну лиц из 13 стран, в том числе и Армении

Италия запретила въезд в страну лиц из 13 стран, в том числе и Армении

АрмИнфо. Италия поставила временный запрет на въезд в страну лиц из 13 стран, в том числе и Армении. Об этом стало известно из заявления Минздрава Италии.

Так, согласно сообщению, глава итальянского Минздрава Роберто Сперанца вечером 9 июля подписал распоряжение о временном запрете въезда в республику из 13 стран, не входящих в ЕС, из-за опасности распространения коронавируса. Документ был согласован с Министерствами иностранных дел и транспорта Италии.

"Министр здравоохранения Роберто Сперанца, с целью обеспечения должного уровня санитарной безопасности, постановил запретить въезд в страну, даже транзитный, для людей, которые в последние 14 дней бывали в Армении, Бахрейне, Бангладеш, Бразилии, Боснии и Герцеговине, Чили, Кувейте, Северной Македонии, Молдавии, Омане, Панаме, Перу, Доминиканской Республике", - говорится в заявлении Минздрава, при этом подчеркивается, что ни одна из этих стран не входит в так называемый "зеленый список" ЕС, и с ними также приостановлено прямое и непрямое авиасообщение. 

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Лилит Макунц и Сергей Копыркин обсудили армяно-российские отношенияЛилит Макунц и Сергей Копыркин обсудили армяно-российские отношения
Для борьбы с COVID-19 Международный поисково-спасательный центр Германии направит в Армению медработниковДля борьбы с COVID-19 Международный поисково-спасательный центр Германии направит в Армению медработников
Линн Трейси: США продолжают быть заинтересованными в осуществлении инвестиций в АрменииЛинн Трейси: США продолжают быть заинтересованными в осуществлении инвестиций в Армении
Ряд новых привилегий на совместной платформе IDBank и IdramРяд новых привилегий на совместной платформе IDBank и Idram
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 13 июля
Читать больше



Эксперты
Малашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлогоМалашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлого
Арам Аветис - рождение аскетичной прозы в эпоху кишечной революции Арам Аветис - рождение аскетичной прозы в эпоху кишечной революции 
Марк Арен: Культура, не нашедшая опоры в вечном, падёт под натиском перемен...Марк Арен: Культура, не нашедшая опоры в вечном, падёт под натиском перемен...
Читать больше
Комментируемые
МИД Арцаха: Азербайджана пытается переложить вину за отсутствие результатов в переговорном процессе на представителей МГ ОБСЕМИД Арцаха: Азербайджана пытается переложить вину за отсутствие результатов в переговорном процессе на представителей МГ ОБСЕ
Спикер: Все должны осознавать, что нося маски, мы спасаем жизни людейСпикер: Все должны осознавать, что нося маски, мы спасаем жизни людей
<МТС Армения>  запустит  программу <Здравствуй, малыш><МТС Армения>  запустит  программу <Здравствуй, малыш>
Президент  Армении не намерен подписывать принятый парламентом законПрезидент  Армении не намерен подписывать принятый парламентом закон
США профинансируют продвижение антикоррупционной политики в АрменииСША профинансируют продвижение антикоррупционной политики в Армении
МИД Арцаха: Беженцы и ВПЛ - один из ключевых вопросов урегулированияМИД Арцаха: Беженцы и ВПЛ - один из ключевых вопросов урегулирования
Арам Аветис - рождение аскетичной прозы в эпоху кишечной революции Арам Аветис - рождение аскетичной прозы в эпоху кишечной революции 
Экс-министр: Турецкий план нападения на Армению связан с <мегринским коридором>Экс-министр: Турецкий план нападения на Армению связан с <мегринским коридором>
Президент: В Армении политизировалось все, даже сфера правозащитыПрезидент: В Армении политизировалось все, даже сфера правозащиты
В.Путин: 75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим (продолжение)В.Путин: 75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим (продолжение)
Аналитик: Демарш бывшего льготника против власти был вполне прогнозируемАналитик: Демарш бывшего льготника против власти был вполне прогнозируем
У главы партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна прошел обыск, олигарх вызван на допрос в СНБ АрменииУ главы партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна прошел обыск, олигарх вызван на допрос в СНБ Армении
Прогноз: <Подрывной> популизм голосов оппозиции не принесетПрогноз: <Подрывной> популизм голосов оппозиции не принесет
Депутат Сипан Пашинян подал в суд на Микаэла МинасянаДепутат Сипан Пашинян подал в суд на Микаэла Минасяна
МИД РА: Нынешняя власть Азербайджана представляет угрозу не только для Арцаха, Армении, но и для мира и безопасности в регионеМИД РА: Нынешняя власть Азербайджана представляет угрозу не только для Арцаха, Армении, но и для мира и безопасности в регионе
Поиск по дням

2013 , 2014