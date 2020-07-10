Пятница, 10 Июля 2020 12:50

АрмИнфо. Скончался один из ведущих специалистов ИТ Армении, исполнительный директор Союза компаний информационных технологий (UATE) Карен Варданян.

Вклад Карена Варданяна в сферу отечественного ИТ неоценим. Являясь исполнительным директором UATE с 2007 года, благодаря его стратегическому управлению и навыкам Союз демонстрировал стабильный рост и осуществлял инновационные программы по всей территории Армении.

В октябре 2019 года Варданян удостоился премии <Выдающаяся личность> Всемирного союза информационных технологий и услуг (WITSA), за присуждение которой проголосовали более 20 стран WITSA.

О кончине Карена Варданян на своей странице в фейсбуке сообщил министр высокотехнологической промышленности Армении Акоп Аршакян. <В наших сердцах Карен останется как борющийся, свободный и светлый человек. Господин Варданян оставил большой вклад в сферу технологий Армении, без его колоссальных усилий UATE, Digitech EXPO, лаборатории Армат, бизнес-форум Digitech, WCIT и десятки других проектов и стартегических программ развития технологической сферы не были бы полноценными. Покойся с миром, друг>, - написал Акоп Аршакян.