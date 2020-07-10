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 Пятница, 10 Июля 2020 12:50
Алина Оганесян

Скончался один из ведущих специалистов ИТ Армении Карен Варданян

Скончался один из ведущих специалистов ИТ Армении Карен Варданян

АрмИнфо. Скончался один из ведущих специалистов ИТ Армении, исполнительный директор Союза компаний информационных технологий (UATE) Карен Варданян.

Вклад Карена Варданяна в сферу отечественного ИТ неоценим. Являясь исполнительным директором UATE с 2007 года, благодаря его стратегическому управлению и навыкам Союз демонстрировал стабильный рост и осуществлял инновационные программы по всей территории Армении.

В октябре 2019 года Варданян удостоился премии <Выдающаяся личность> Всемирного союза информационных технологий и услуг (WITSA), за присуждение которой проголосовали более 20 стран WITSA.

О кончине Карена Варданян на своей странице в фейсбуке сообщил министр высокотехнологической промышленности Армении Акоп Аршакян. <В наших сердцах Карен останется как борющийся, свободный и светлый человек. Господин Варданян оставил большой вклад в сферу технологий Армении, без его колоссальных усилий UATE, Digitech EXPO, лаборатории Армат, бизнес-форум Digitech, WCIT и десятки других проектов и стартегических программ развития технологической сферы не были бы полноценными. Покойся с миром, друг>, - написал Акоп Аршакян.

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