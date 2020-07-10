Пятница, 10 Июля 2020 11:57

АрмИнфо. На территории Армении 10-11 июля в большинстве регионов, 12-го и 14-го в отдельных регионах ночью и после полудня ожидается кратковременный дождь с грозой.

Как сообщает пресс-служба МЧС, во время грозы - усиление ветра до 25-30 м/с. В отдельных частях страны также ожидается град. Ветер северо-западный с порывами до 3-8 м/с. С 10 по 11 июля температура воздуха постепенно понизится на 6-8 градусов. В Ереване ночью и в вечерние часы с 10 по 14 июля ожидается кратковременный дождь с грозой, во время грозы - усиление ветра до 20-25 м/с. Температура воздуха днем составит +30 градусов.