Пятница, 10 Июля 2020 11:47

АрмИнфо. В Степанакерте и Мартакерте выявлены новые очаги коронавируса. Об этом сообщает Информационный штаб.

Согласно источнику, за минувшие сутки в Арцахе были выявлены 4 новых случая коронавируса. Таким образом, общее число подтвержденных случаев COVID-19 достигло 146. В целом, вылечились 116 пациентов, фактическое лечение на данный момент получают 30. Состояние одного больного оценивается как тяжелое, еще одного - как средней тяжести, остальных - как удовлетворительное. В изоляции находятся 77 граждан; было проведено в общей сложности 2522 тестов на коронавирус.

Добавим, что в связи с эпидемиологической обстановкой, в Арцахе действует режим чрезвачайной ситуации. На территорию республики въезд разрешен только тем лицам, у которых тест на COVID-19 дал отрицательный результат. С этой целью на всех КПП установлены соответствующие лаборатории.