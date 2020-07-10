Пятница, 10 Июля 2020 11:46

АрмИнфо. По данным на 11:00 10 июля, в Армении выявлено 557 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил Единый информационный центр. Согласно источнику, выздоровели еще 709 пациента.

В общей сложности, в республике было подтверждено 30903 случаев коронавируса, выздоровели 18709 человек, скончались 546. За последние сутки болезнь унесла жизни 11-и человек в возрасте от 51-го до 93-х лет; у всех них были сопровождающие хронические заболевания.

За минувший день были зафиксированы также 7 случаев смерти, когда у пациентов была подтверждена коронавирусная инфекция, однако смерть наступила из-за других заболеваний. Таким образом, общее число подобных случаев достигло 177.

На данный момент фактическое лечение получает 11471 пациент. В общей сложности, в республике были проведены 131216 тестов на коронавирус.