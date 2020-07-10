Пятница, 10 Июля 2020 11:45

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 10 июля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

11:00-17:00 жилые дома 6, 4, 4а на улице Каджазнуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 12 на улице Амиряна, жилой дом 1 на улице Туманяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 2 на пр. Маштоца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 21, 25 на пр. Маштоца, жилой дом 3 на улице Гр.Лусаворича и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 4 на улице Парпеци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 28, 28а на улице Пароняна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 37 на улице Пушкина и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 25/14 на улице Налбандяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 1 на улице Сундукяна, собственные дома на улице Сундукяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 69 на улице Айгедзори, жилой дом 22 на переулке Айгедзори, жилые дома 16а, 36 на улице Папазяна, жилой дом 45 на пр. Комитаса, собственные дома на улице Амбардзумяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 12 на улице Хачатряна, жилой дом 23 на улице

А.Аветисяна, жилой дом 14 на улице Амбардзумяна, гражданин "А.Абраамян", П/К "Цолк Элит", ЗАО "Джи эн Джи", ООО "Диди Груп", ЧП "Р.Галстян", гражданин "С.Мнацаканян", ООО "Эни эл.нютери институт", гражданин "А.Ерицян", жилой дом 2 на улице Низами, жилой дом 1/3 на улице Манандяна, жилые дома 3, 5, 7, 9, 9/1, 13 на улице 9 Мая, собственные дома на улице Низами, собственные дома на улице 9 Мая, жилой дом 85/1 на улице Маркварти, жилые дома 56/1, 58/1 на улице Ширака, собственные дома на улицах Ширака, Маркварти и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 10 на улице Шинарарнери, жилой дом 31 на улице Назарбекяна, жилой дом 16 в 1-ом квартале Давташена, жилой дом 44 во 2-ом квартале Давташена, жилой дом 9 на 2-ом переулке Маргаряна, жилой дом 29/2 на улице Маргаряна, жилой дом 96 на улице Андраника, жилой дом 86 на улице Себастия, собственные дома на 1-ом и 2-ом переулках 5-ой и 7-ой улиц, улица Шагиняна, собственные дома на улице Маршала Худякова, жилые дома 70, 68/1, 84/1, 84/2, 84/3, 84/4 на улице Худякова, жилые дома 9, 10 в квартале "Варужан", жилой дом 4 в квартале "Исаакян", жилой дом 27 в квартале "Ованнисян" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), поликлиника N12 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 4 на улице Д.Варужана, жилые дома 44, 2/1 на улице Ачаряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване; жилой дом 13 (3/5) на улице Ташкент, жилой дом 18 (2/6) на улице Ташкент и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аван Ариндже; жилой дом 17 на улице Нанасена в 1-ом Норкском массиве; жилой дом 8 на улице Бакунца, подъезды 2, 4 жилого дома 24/1 на улице А.Ованнисяна в 4-ом Норкском массиве; жилой дом 4/1 на улице Микояна в 5-ом Норкском массиве; жилой дом 11 на улице Люксембург в 6-ом Норкском массиве; жилой дом 1 на 2-ом повороте (2-рд Шрджадардзаин) в 8-ом Норкском массиве; жилой дом 8 на улице Вильнюса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 9-ом Норкском массиве; жилой дом 50/5 на улице Молдовакан, жилой дом 9 на улице Н.Степаняна во 2-ом Норкском массиве; жилой дом 2 на улице Б.Мурадяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 6-ом Норкском массиве;

в Котайкской области:

10:00-16:00 частично улицы Комитаса, Чаренца, Абовяна, Саят-Новы, Исаакяна, Сафаряна, Таргманчянц, общины Нурнус и Канакераван, ООО "Ред-Груп", "Ереван хмелу джур", "Норма Кат", "Луйс Миадзуйл", "Сарнаран", компании "Мергелян", "Фери", "А.Камалян", "Зангезур кооператив", квартал "Сарнаран" в общине Егвард'

в Гегаркуникской области:

10:30-13:00 жильцы-абоненты на улице Раздан и прилегающие абоненты

(не являющиеся жильцами) полностью в городе Севан.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями,

Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам

жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.