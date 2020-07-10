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 Пятница, 10 Июля 2020 11:38
Марианна Мкртчян

Посольство Армении: Мы информированы о проблемах граждан РА в Нижнем Новгороде и осуществляем усилия  для их возвращения на Родину

Посольство Армении: Мы информированы о проблемах граждан РА в Нижнем Новгороде и осуществляем усилия  для их возвращения на Родину

АрмИнфо. Посольство Армении в РФ информировано о проблемах граждан Армении, находящихся в центре временного пребывания иностранных граждан в Нижнем Новгороде и других российских городах и предпринимаются соответствующие шаги. Об этом говорится в заявлении армянского дипломатического представительства в РФ.

"Относительно опубликованной в армянских СМИ информации относительно граждан Армении, содержащихся в Нижегородском центре сообщаем, что со стороны армянского дипломатического представительства предпринимаются усилия по возвращению из вышеуказанного центра наших граждан на родину. На месте работают представители офиса Почетного консула РА. Осуществляются все необходимые шаги по защите прав и законных интересов граждан Армении, гражданам оказывается необходимое содействие.  Организовано ряд встреч с руководством центра. Была подчеркнута готовность армянской стороны после завершения процесса оформления документов, обеспечить возвращение граждан в Армению на чартерном рейсе из Москвы. Работы в этом направлении продолжаются", - подчеркнули в армянском посольстве.

В посольстве также проинформировали, что согласно российскому законодательству, иностранные граждане могут вернуться в страну происхождения лишь при сопровождении представителей соответствующих миграционных органов. В армянском дипломатическом представительстве также добавили, что этот процесс временно не возможно было осуществить, в том числе из-за отсутствия регулярных рейсов в направлении Армении, установленных в разных российских регионах правил самоизоляции и ограничительных мер по части перемещения этих граждан из регионов в Москву, а также из-за временно приостановления деятельности в этом направлении российскими миграционными службами.

Ранее, в армянских СМИ появилась информация о том, группа граждан Армении, которые должны были быть депортированы из РФ, находятся в специальном изоляторе в связи с тем, что ввиду отсутствия рейсов из-за пандемии коронавируса их не могут отправить на родину. 

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