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 Пятница, 10 Июля 2020 11:31
Карина Манукян

Мэр: 100 млн драмов будет выделено медработникам, борющимся против COVID-19

Мэр: 100 млн драмов будет выделено медработникам, борющимся против COVID-19

АрмИнфо. 100 млн драмов будет выделено медработникам, борющимся против COVID-19.

Как сообщил мэр Еревана Айк Марутян на своей странице в Facebook, его решением из премиального фонда мэрии будет выделено 100 млн драмов сотрудникам медучреждений общинного подчинения, вовлеченным в борьбу с коронавирусом.

Это не первое содействие муниципалитета медработникам в связи с ситуацией с COVID-19. Так, весной порядка 1800 медработников столичных поликлиник были премированы, причем на данные цели все сотрудники мэрии и районных администраций пожертвовали из своих выплат за март месяц в общей сложности 130 млн. драмов. Кроме того, Марутян свою зарплату за март в размере 429 тыс. драмов перечислил на счет ЗАО <Скорая помощь>.

По данным на 9 июля, в Армении было подтверждено 30346 случаев коронавируса, выздоровели 18000 человек, скончались 535.

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