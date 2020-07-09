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 Четверг, 9 Июля 2020 20:24
Алина Оганесян

ОАЭ заинтересованы в расширении экономического сотрудничества с Арменией

ОАЭ заинтересованы в расширении экономического сотрудничества с Арменией

АрмИнфо. Правительство Объединенных Арабских Эмиратов заинтересовано в расширении экономического сотрудничества с Арменией. Об этом стало известно в ходе встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна и Чрезвычайногго и Полномочного посла Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в РА Мохаммада Иса Аль Зааб, который завершает свою миссию в Армении.

Приоритетными с точки зрения развития экономических отношений с РА Посол назвал сферы сельского хозяйства, здравоохранения, безопасности продуктов питания, туризма и воздушного сообщения.

Как сообщает пресс-служба правительства, Мохаммед Иса Аль Зааб выразил благодарность премьер-министру и правительству Армении за тесное сотрудничество и добавил, что в ходе дальнейшей своей деятельности продолжит поддерживать теплые связи с Арменией и армянским народом. В частности, Посол отметил, что впечатлен эффективной деятельностью молодых членов правительства Армении, в результате чего в течение предыдущего года в стране был зафиксирован ряд положительных показателей, и осуществляются глубокие реформы в ряде сфер. Вместе с тем, по словам Мохаммеда Иса Аль Зааба, в течение прошлого года был зафиксирован рост в двусторонних торгово­экономических отношениях, а также в сотрудничестве в сфере туризма. Посол отметил, что ОАЭ продолжат осуществлять и расширять в Армении благотворительные программы.

В свою очередь премьер Пашинян отметил, что во время миссии Посла в Армении отношения с ОАЭ были активными и эффективными. Он подчеркнул, что Армения заинтересована опытом ОАЭ в развитии и реформировании.<Надеемся, что Армения в ближайшем будущем станет более интересной для бизнеса Вашей страны с целью осущестлвения инвестиционных программ>, - сказал он, подеркнув в этой связи важность активной работы межправительственной комиссии по

экономическим вопросам.  Глава правительства подчеркнул высокий уровень двусторонних политических отношений и выразил благодарность за проявленную сбалансированную позицию в вопросе нагорно­карабахского конфликта. Премьер также поблагодарил правительство ОАЭ за оказанную помощь в борьбе с коронавирусом.

Согласно сообщению, собеседники выразили уверенность, что после коронавируса совместными усилиями сотрудничество правительств двух стран продолжит развиваться по разным направлениям.

Отметим, что по данны Статкомитета РА, внешнеторговый оборот между РА и ОАЭ в январе- мае 2020 года составил $71.6 млн., что выше показателя годовой давности на 30,8%. При этом экспорт вырос в 2,5 раз, составив $64.7 млн., при спаде импорта на 75,8% до $6.9 млн.

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