Четверг, 9 Июля 2020 19:20

АрмИнфо. Конституция, конституционность, государственность - это не просто юридические формулировки на бумаге, очень важен следующий шаг - их имплементация. Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе главы РА, об этом на встрече с группой членов Профессиональной комиссии по конституционным реформам заявил президент Армении Армен Саркисян.

<Когда мы рассматриваем конституционность данного закона, то не обязательно только смотреть, соответствует ли этот закон на бумаге Конституции или нет. Те страны, которые верят в свою Конституцию, верховенство закона, находятся в выигрыше. Один из путей развития Конституции заключается в том, что мы, как общество, должны верить и жить с этой культурой>, - сказал президент Армении, добавив, что он конституционность закона рассматривает с точки зрения его применяемости.

При этом он констатировал, что зачастую на подпись могут быть поданы законы, у которых нет проблем с точки зрения их соответствия Конституции, однако они несвоевременны.

В качестве наглядного примера президент Армении коснулся закона о налоге на имущество. Заметив, что налоговое законодательство само по себе чувствительно, президент Армении затронув вопрос последних изменений по части налога на имущество подчеркнул, что любой налоговый закон должен быть всесторонне обсужден и проанализирован.

<Нет никаких сомнений в том, что государство должно продумывать и развивать налоговое законодательство, и у людей, у которых больше богатства должны платить больше налогов. Во всех странах налоги повышаются или понижаются. Однако, законы имеют также социальное, психологическое воздействие. Налог на имущество говорит также о многих других проблемах. К примеру, если доцент, живущий в центре Еревана, унаследовал свою квартиру от своего известного дедушки-академика то, что он должен в этом случае делать, продать ее и переехать на окраину города? Не исключено, что он продаст квартиру и покинет страну, забрав собой академические архивы и историю, в целом часть истории Еревана и нашего народа>, - заметил глава государства.

При этом он добавил, что это лишь кажется, что любой закон - это лишь арифметика, но за это арифметикой человеческие жизни, наша страна, культура, наш город. <Нужно быть очень осторожными. Высшей ценностью для нас должен быть человек, который также создает культуру и среду. Этот закон лежит у меня на столе. Я не могу отправить его в Конституционный суд, потому что у него нет проблем с Конституционностью. Все, что мне нужно сделать, это подписать закон и приложить заявление. Я так и сделал, подробно объяснив, в чем проблемы. Если бы я имел право отправить закон обратно в Национальное Собрание, я бы это сделал, отметив, что вот по этим причина в законе должны быть внесены изменения. И наложил бы вето на этот закон, если бы у меня была такая возможность>, - подытожил президент Армении. Напомним, что Национальное Собрание РА на внеочередном заседании 25 июня во втором и окончательном чтении внесло поправки в Налоговый кодекс страны. Как отмечал в своем выступлении заместитель министра финансов РА Арман Погосян, законопроектом предусмотрено применить новые механизмы расчета по налогу на имущество, исходя из его рыночной, а не кадастровой цены.

Однако этот процесс будет осуществляться поэтапно, в течение шести лет. В частности, в 2021 году начисление будет осуществляться в размере 25% от рыночной стоимости имущества с постепенным ежегодным увеличением этих объемов на 25%. Кроме того, на имущество стоимостью в 200 млн драмов и больше будет применяться ежегодная ставка в размере 1,5% от его стоимости вместо 1% ранее запланированных. Тем самым, первое незначительное повышение размера налога на имущество граждане страны почувствуют через 2,5 года - с 1 декабря 2022 года. При этом, в расчет будет приниматься одна из 20 зон расположения имущества. К примеру, в первой зоне, которая охватывает центр Еревана, 1 кв. м жилья стоит 330 тысяч драмов, в 19-ой зоне, которая располагается в приграничных районах - 142 драма, в 20-ой зоне - 92 драма. Таким образом, для большинства граждан, как заметил Арман Погосян, подорожание окажется весьма незначительным. Более того, начисление не будет применяться в отношении зданий четвертой степени аварийности. Предусмотренная мера позволит значительно нарастить доходы бюджетов местных органов власти. Отметим, что применение в Армении новых ставок по налогу на имущество в 4,3 раза увеличит поступления в бюджеты местных органов самоуправления. Представленный документ, который больше характеризуется "как налог на богатство", является частью общего пакета по реформированию общей системы налогообложения. Предусмотрено, в частности, включить в систему налогообложения и жилье стоимостью до 3 млн драмов, которое ранее не облагалось налогом на имущество. Данная мера будет носить символический характер.