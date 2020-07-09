﻿
 Четверг, 9 Июля 2020 19:20
Марианна Мкртчян

Президент Армении еще раз выступил против нового налога на имущество: это лишь кажется, что любой закон - это лишь арифметика, но за это арифметикой человеческие жизни

Президент Армении еще раз выступил против нового налога на имущество: это лишь кажется, что любой закон - это лишь арифметика, но за это арифметикой человеческие жизни

АрмИнфо. Конституция, конституционность, государственность - это не просто юридические формулировки на бумаге, очень важен следующий шаг - их имплементация. Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе главы РА, об этом  на встрече с группой членов Профессиональной комиссии по конституционным реформам заявил президент Армении  Армен Саркисян.

<Когда мы рассматриваем конституционность данного закона, то не обязательно только смотреть, соответствует ли этот закон на бумаге Конституции или нет. Те страны, которые верят в свою Конституцию, верховенство закона, находятся в выигрыше. Один из путей развития Конституции заключается в том, что мы, как общество, должны верить и жить с этой культурой>, - сказал президент Армении, добавив, что он конституционность закона рассматривает с точки зрения его применяемости.

При этом он констатировал, что зачастую на подпись могут быть поданы законы, у которых нет проблем с точки зрения их соответствия Конституции, однако они несвоевременны.

В качестве наглядного примера президент Армении коснулся закона о налоге на имущество. Заметив, что налоговое законодательство само по себе чувствительно, президент Армении затронув вопрос последних изменений по части налога на имущество подчеркнул, что любой налоговый закон должен быть всесторонне обсужден и проанализирован.

<Нет никаких сомнений в том, что государство должно продумывать и развивать налоговое законодательство, и у людей, у которых больше богатства должны платить больше налогов. Во всех странах налоги повышаются или понижаются. Однако, законы имеют также социальное, психологическое воздействие. Налог на имущество говорит также о многих других проблемах.  К примеру, если доцент, живущий в центре Еревана, унаследовал свою квартиру от своего известного дедушки-академика то, что он должен в этом случае делать, продать ее и переехать на окраину города? Не исключено, что он продаст квартиру и покинет страну, забрав собой академические архивы и историю, в целом часть истории Еревана и нашего народа>, - заметил глава государства.

При этом он добавил, что это лишь кажется, что любой закон - это лишь арифметика, но за это арифметикой человеческие жизни, наша страна, культура, наш город. <Нужно быть очень осторожными. Высшей ценностью для нас должен быть человек, который также создает культуру и среду. Этот закон лежит у меня на столе. Я не могу отправить его в Конституционный суд, потому что у него нет проблем с Конституционностью. Все, что мне нужно сделать, это подписать закон и приложить заявление. Я так и сделал, подробно объяснив, в чем проблемы.  Если бы я имел право отправить закон обратно в Национальное Собрание, я бы это сделал, отметив, что вот по этим причина в законе должны быть внесены изменения. И наложил бы вето на этот закон, если бы у меня была такая возможность>, - подытожил президент Армении.  Напомним, что Национальное Собрание РА на внеочередном заседании 25 июня во втором и окончательном чтении внесло поправки в Налоговый кодекс страны. Как отмечал в своем выступлении заместитель министра финансов РА Арман Погосян, законопроектом предусмотрено применить новые механизмы расчета по налогу на имущество, исходя из его рыночной, а не кадастровой цены.

Однако этот процесс будет осуществляться поэтапно, в течение шести лет.  В частности, в 2021 году начисление будет осуществляться в размере 25% от рыночной стоимости имущества с постепенным ежегодным увеличением этих объемов на 25%. Кроме того, на имущество стоимостью в 200 млн драмов и больше будет применяться ежегодная ставка в размере 1,5% от его стоимости вместо 1% ранее запланированных. Тем самым, первое незначительное повышение размера налога на имущество граждане страны почувствуют через 2,5 года - с 1 декабря 2022 года. При этом, в расчет будет приниматься одна из 20 зон расположения имущества.  К примеру, в первой зоне, которая охватывает центр Еревана,  1 кв. м жилья стоит 330 тысяч драмов, в 19-ой зоне, которая располагается в приграничных районах - 142 драма, в 20-ой зоне - 92 драма.  Таким образом, для большинства  граждан, как заметил Арман Погосян, подорожание окажется весьма незначительным.  Более того, начисление не будет применяться в отношении зданий четвертой степени аварийности.  Предусмотренная мера позволит значительно нарастить доходы бюджетов местных органов власти.  Отметим, что применение в Армении новых ставок по налогу на имущество в 4,3 раза увеличит поступления в бюджеты местных органов самоуправления. Представленный документ, который больше характеризуется "как налог на богатство", является частью общего пакета по реформированию общей системы налогообложения. Предусмотрено, в частности, включить в систему налогообложения и жилье стоимостью до 3 млн драмов, которое ранее не облагалось налогом на имущество. Данная мера будет носить символический характер.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Президент Армении еще раз выступил против нового налога на имущество: это лишь кажется, что любой закон - это лишь арифметика, но за это арифметикой человеческие жизниПрезидент Армении еще раз выступил против нового налога на имущество: это лишь кажется, что любой закон - это лишь арифметика, но за это арифметикой человеческие жизни
Игорь Назарук: <Покидаю Армению, храня ее в своем сердце>Игорь Назарук: <Покидаю Армению, храня ее в своем сердце>
Суд отклонил ходатайство стороны защиты Ара БаблоянаСуд отклонил ходатайство стороны защиты Ара Баблояна
Президент Армении назначил первого замглавы Полиции РАПрезидент Армении назначил первого замглавы Полиции РА
ВСС отклонил ходатайство Минюста и отказался привлекать судью Азаряна к дисциплинарной ответственностиВСС отклонил ходатайство Минюста и отказался привлекать судью Азаряна к дисциплинарной ответственности
Читать больше



Эксперты
Малашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлогоМалашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлого
Арам Аветис - рождение аскетичной прозы в эпоху кишечной революции Арам Аветис - рождение аскетичной прозы в эпоху кишечной революции 
Марк Арен: Культура, не нашедшая опоры в вечном, падёт под натиском перемен...Марк Арен: Культура, не нашедшая опоры в вечном, падёт под натиском перемен...
Читать больше
Комментируемые
Спикер: Все должны осознавать, что нося маски, мы спасаем жизни людейСпикер: Все должны осознавать, что нося маски, мы спасаем жизни людей
Президент  Армении не намерен подписывать принятый парламентом законПрезидент  Армении не намерен подписывать принятый парламентом закон
США профинансируют продвижение антикоррупционной политики в АрменииСША профинансируют продвижение антикоррупционной политики в Армении
МИД Арцаха: Беженцы и ВПЛ - один из ключевых вопросов урегулированияМИД Арцаха: Беженцы и ВПЛ - один из ключевых вопросов урегулирования
Арам Аветис - рождение аскетичной прозы в эпоху кишечной революции Арам Аветис - рождение аскетичной прозы в эпоху кишечной революции 
Экс-министр: Турецкий план нападения на Армению связан с <мегринским коридором>Экс-министр: Турецкий план нападения на Армению связан с <мегринским коридором>
Президент: В Армении политизировалось все, даже сфера правозащитыПрезидент: В Армении политизировалось все, даже сфера правозащиты
В.Путин: 75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим (продолжение)В.Путин: 75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим (продолжение)
Аналитик: Демарш бывшего льготника против власти был вполне прогнозируемАналитик: Демарш бывшего льготника против власти был вполне прогнозируем
У главы партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна прошел обыск, олигарх вызван на допрос в СНБ АрменииУ главы партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна прошел обыск, олигарх вызван на допрос в СНБ Армении
Прогноз: <Подрывной> популизм голосов оппозиции не принесетПрогноз: <Подрывной> популизм голосов оппозиции не принесет
Депутат Сипан Пашинян подал в суд на Микаэла МинасянаДепутат Сипан Пашинян подал в суд на Микаэла Минасяна
МИД РА: Нынешняя власть Азербайджана представляет угрозу не только для Арцаха, Армении, но и для мира и безопасности в регионеМИД РА: Нынешняя власть Азербайджана представляет угрозу не только для Арцаха, Армении, но и для мира и безопасности в регионе
Гамкрелидзе: Грузия не сможет открыть границу для туристов из АрменииГамкрелидзе: Грузия не сможет открыть границу для туристов из Армении
GeoProMining ко Дню защиты детей реализует целевую программу по детскому здравоохранениюGeoProMining ко Дню защиты детей реализует целевую программу по детскому здравоохранению
Поиск по дням

2013 , 2014