Четверг, 9 Июля 2020 19:16

АрмИнфо. 9 июля суд отклонил ходатайство стороны защиты экс-спикера НС РА Ара Баблояна о прекращении уголовного преследования в его отношении. Напомним, что соответствующее ходатайство было подано сегодня, и адвокаты настаивали на нарушениях в ходе уголовного преследования Баблояна.

Ранее Специальная следственная служба сообщила, что есть фактические данные о том, что в марте 2018 года в процессе сложения Гагиком Арутюняном полномочий председателя Конституционного суда официальные лица, исходя из групповых интересов, лично, а также через лиц, не являющихся чиновниками, совершили служебный подлог, чтобы на должность главы КС назначить Грайра Товмасяна.

Так, бывший глава КС Гагик Арутюнян, срок нахождения в должности которого (70 лет) должен был завершиться 23-го марта 2018 года, подписал адресованное спикеру НС Ара Баблояну заявление об отказе от поста председателя КС, которое было датировано 1-м марта 2018 года. Тогдашний спикер НС Ара Баблоян, официально не получив данное заявление Гагика Арутюняна, 2-го марта незаконно подписал и выступил с заявлением о представлении главой КС Гагиком Арутюняном заявления об отставке. В противном случае глава НС не имел бы возможности до следующего очередного заседания НС 20-го марта 2018 года объявить об отставке главы КС.

Отметим, что в условиях соблюдения предусмотренного законом трехдневного срока, после этого стало бы невозможным назначение Грайра Товмасяна главой КС, поскольку до этого очередного заседания НС предусмотрено не было. В итоге были созданы благоприятные условия для процесса выдвижения и назначения Грайра Товмасяна на вакантную должность главы КС.

Ара Баблоян обвиняется по части 1 статьи 308 и части 1 статьи 314 УК

РА, а Арсен Бабаян - по части 1 статьи 38-300 и части 1 статьи 314 УК

РА.