АрмИнфо. Высший судебный совет 9 июля принял решение отклонить ходатайства Министерства юстиции о привлечении судьи Александра Азаряна к дисциплинарной ответственности.
После оглашения решения ВСС в зале раздались аплодисменты.
Отметим, что 13 марта руководитель Специальной следственной службы Сасун Хачатрян представил ходатайство, на основании которого министр юстиции Рустам Бадасян возбудил в отношении судьи Азаряна дисциплинарное производство. Представитель судьи адвокат Тигран Атанесян отмечал, что данное дисциплинарное производство является политическим преследованием. Отметим, что 13 августа 2018 года судья Азарян принял решение об изменении меры пресечения в отношении второго президента Армении Роберта Кочаряна. А затем 11 марта 2020 года принял решение об освобождении из-под ареста владельца <5-го канала> Армена Тавадяна.