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 Четверг, 9 Июля 2020 16:26
Ани Мшецян

Вице-спикер: Микаел Минасян не может всю жизнь находиться в розыске

Вице-спикер: Микаел Минасян не может всю жизнь находиться в розыске

АрмИнфо. Микаел Минасян должен заниматься предъявленными ему уголовными делами, а не своими предположениями о работе 89 депутатов. Об этом в беседе с журналистами заявил вице-спикер парламента Ален Симонян.

Он заявил, что до смены власти есть еще много времени.  <Минасян все еще имеет некоторое влияние в медиапространтве, но даже раньше, когда все это прострнство принадлежало ему и его тестю Сержу Саргсяну, им это не помогло>, - подчеркнул Симонвн.

Вице-спикер заявил, что Минасян, и не только он, не могут всю жизнь находиться в бегах . <Им не избежать правосудия, это вопрос времени. Многие смогли покинуть Армению и избежать ответственности, а это значит, что в нашей судебной системе есть серьезные проблемы.

Оппозиционные фракции в Национальном собрании заявляли, что в судебной системе нет проблем, и пытались помешать осуществлению реформ. Если в судебной системе нет проблем, как этим людям удалось сбежать из Армении по решению суда?>,- заключил Симонян.

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