Четверг, 9 Июля 2020 16:26

АрмИнфо. Микаел Минасян должен заниматься предъявленными ему уголовными делами, а не своими предположениями о работе 89 депутатов. Об этом в беседе с журналистами заявил вице-спикер парламента Ален Симонян.

Он заявил, что до смены власти есть еще много времени. <Минасян все еще имеет некоторое влияние в медиапространтве, но даже раньше, когда все это прострнство принадлежало ему и его тестю Сержу Саргсяну, им это не помогло>, - подчеркнул Симонвн.

Вице-спикер заявил, что Минасян, и не только он, не могут всю жизнь находиться в бегах . <Им не избежать правосудия, это вопрос времени. Многие смогли покинуть Армению и избежать ответственности, а это значит, что в нашей судебной системе есть серьезные проблемы.

Оппозиционные фракции в Национальном собрании заявляли, что в судебной системе нет проблем, и пытались помешать осуществлению реформ. Если в судебной системе нет проблем, как этим людям удалось сбежать из Армении по решению суда?>,- заключил Симонян.