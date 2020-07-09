Четверг, 9 Июля 2020 15:49

АрмИнфо. Мне кажется, что все кроме нас имели от ЕСПЧ какие-то ожидания. Об этом в беседе с журналистами заявил вице-спикер парламента Ален Симонян.

Симонян заявил, что правящая фракция была уверена в том, что ЕСПЧ не станет предпринять такую меру, как приостановка закона. По словам вице-спикера, ни одна международная организация не могла бы принять подобное постановление. <Грайр Товмасян и обслуживающие его СМИ, а также близкие ему политические деятели пытаются создать бурю в стакане воды. Однако, в который раз, когда они пытаются пожаловаться на нас в Брюссель или в Москву, их попытки не дают желаемого эффекта>,- заявил он.

Вице-спикер отметил, что, по его мнению, Грайр Товмасян сделает все, что в его силах, чтобы остаться на должности главы КС.

Отметим, что Европейский суд по правам человека отклонил заявление трех экс- судей Конституционного суда и бывшего главы КС Грайра Товмасяна против Армении. Судьи КС требовали отменить изменения в законе "О конституционном суде", которые лишают их полномочий. В решении ЕСПЧ отмечает, что суд не видит необходимости предпринять такую меру, как приостановка закона. Дело в том, что изменения в структуре Конституции не влекут таких серьезных рисков, как необратимое нарушение прав человек.

Напомним, что президент Армении Армен Саркисян 24 июня подписал пакет законопроектов, в том числе касающихся внесения изменений в закон о Конституционном суде. Соответствующие поправки были одобрены Национальным Собранием на внеочередном заседании 22 июня. Согласно поправкам, полномочия судей КС Феликса Тохяна, Гранта Назаряна и Альвины Гюлумян, которые находились в должности более 12 лет, были прекращены. Уже бывший глава КС Грайр Товмасян продолжит работать в качестве судьи.

Председатель и зампредседатель КС будут избраны после утверждения полного состава КС (9 судей). При этом нынешний состав из 6-и судей достаточен для правомочности созываемых заседаний, то есть непрерывность деятельности Конституционного суда не будет нарушена. Согласно закону, в условиях отсутствия председателя и зампредседателя КС, полномочия председателя временно исполняет самый пожилой судья, то есть Ашот Хачатрян.