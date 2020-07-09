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 Четверг, 9 Июля 2020 15:46
Ани Мшецян

Ани Самсонян: ПА не допустит, чтобы человек, попавший в парламент благодаря нам, вел пропаганду против нас

Ани Самсонян: ПА не допустит, чтобы человек, попавший в парламент благодаря нам, вел пропаганду против нас

АрмИнфо.  К сожалению, Центральная избирательная комиссия отклонила ходатайство <Просвещенной Армения> о возвращении фракции 18-го мандата. Об этом в беседе с журналистами заявила депутат от ПА Ани Самсонян.

Она отметила, что надеется на то, что права их фракции, как парламентской оппозиции будут восстановлены. <Наши права были нарушены в связи с тем, что по закону нам полагается 18 мандатов, а на сегодняшний день у нас их всего- лишь 17. В данном случае мы видим проблему в связи с тем, что человек  с нашим мандатом может проводить антипропаганду против <Просвещенной Армении>.

ЦИК вынес сове решение, и мы продолжим свою деятельность. Однако, мы обжалуем данное решение. Мы не можем допустить, чтобы в парламенте были субъекты, которые попали сюда только благодаря нам. Это несправедливо с моральной точки зрения>,- подчеркнула депутат.

Самсонян заявила, что Арман Бабаджанян заявлял о том, что является сторонним партии <Просвещенной Армения>. Однако, очень скоро стало ясно, что это всего лишь ширма. <В законодательстве есть серьезные пробелы, и я считаю, что Арман Бабаджанян, по сути, является 89-ым депутатом правящей фракции.

Отметим, что вчера ЦИК отказался предоставить фракции <Просвещенная Армения> дополнительный мандат. Глава ПА Эдмон Марукян заявлял, что депутат Арман Бабаджанян вышел из фракции и объявил себя независимым депутатом.  <Согласно итогам парламентских выборов от 2018 года наша фракция получила 18 мандатов. По требованию законодательства, оппозиция должна иметь 1/3 депутатских мандатов. А оппозицией, согласно закону, может считать только фракция>,- подчеркнул в письме Марукян. Однако, ЦИК не согласился с позицией Марукяна и отказался предоставлять фракции ПА еще один мандат. Тигран Мукучян заявил, что ЦИК может предоставить фракции новые депутатские мандаты только в том случае, если появится свободная вакансия.

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