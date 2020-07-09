Четверг, 9 Июля 2020 15:30

АрмИнфо. Две группы миссии французского медперсонала прибыли в Ереван по приглашению властей Армении, которые и обеспечили становление и организацию этой миссии. Об этом говорится в заявлении посольства Франции в РА, поступившем в АрмИнфо.

При этом в дипломатическом представительстве проинформировали, что об этих визитах французское диппредставительство было извещено правительством Армении, и присутствуя на встречах делегаций, посольство находилось в постоянном контакте с членами групп в течение всего периода их пребывания на территории РА. "В ответ на просьбу правительства Армении, Франция покрыла расходы на транспорт и проживание второй делегации. Посольство Франции в Армении еще раз выражает благодарность медицинскому персоналу, который в очень короткие сроки согласились приехать в Армению и советами поддержать своих армянских коллег", - проинформировали в посольстве Франции в Армении.

Отметим, что в июне месяце две группы французских специалистов, каждая в составе 10 человек в ротационном порядке прибыли в Ереван, для оказания содействия армянским врачам в борьбе с коронавирусом нового типа.