Четверг, 9 Июля 2020 15:21

АрмИнфо. Роспотребнадзор предложил список стран для открытия авиасообщения из РФ на первом этапе. Туда вошли несколько государств Евросоюза и Азии, сообщил "Интерфаксу" источник в крупной авиакомпании, знакомый с письмом ведомства в адрес Росавиации и Минтранса.

Согласно источнику, в список вошли Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия, а также Вьетнам, Китай, Монголия и Шри- Ланка. По мнению специалистов Роспотребнадзора, эти страны полностью соответствуют критериям оценки эпидемической ситуации, которые разработало само ведомство.

В Роспотребнадзоре воздержались от комментариев относительно подлинности документа.

Как сообщалось, оперативный штаб по предупреждению распространения COVID-19 в России согласился с предложением Минтранса, Росавиации и "Аэрофлота" открыть международное сообщение в два этапа. Об этом говорится в протоколе заседания штаба от 6 июля, который есть в распоряжении "Интерфакса".

РФ из-за пандемии коронавируса приостановила международное авиасообщение в конце марта.