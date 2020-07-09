Четверг, 9 Июля 2020 15:10

АрмИнфо. Президент Арцаха Араик Арутюнян провел рабочее совещание с участием руководителей дорожно-строительных организаций.

Как сообщает пресс-служба главы НКР, с докладом о ходе дорожно-строительных работ, проводимых в республике, выступил министр градостроительства Арам Саркисян.

Глава государства отметил, что поддерживание автомагистралей, межобщинных дорог и дорог сельскохозяйственного значения в благоустроенном состоянии находится в центре постоянного внимания властей. С этой целью ежегодно из государственного бюджета будут выделяться финансовые средства.

По словам Араика Арутюняна, в ближайшие 5 лет планируется заасфальтировать до 400 км дорог. <Будет проводиться строгий контроль за качеством осуществляемых работ. В отношении нарушителей утвержденных стандартов будут назначены максимальные штрафы и взыскания>,- подчеркнул президент.