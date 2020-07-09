Четверг, 9 Июля 2020 14:52

АрмИнфо. В период чрезвычайного положения Министерству здравоохранения Армении будет предоставлено право осуществлять руководство объектами здравоохранения, независимо от форм собственности. Правительство РА на заседании 9 июля одобрило поправки в законе "О чрезвычайном положении" и в Кодексе об административных правонарушениях.

По словам министра здравоохранения РА Арсена Торосяна, законопроектынамечено ввести в действие сразу после их принятия в парламентестраны. В частности, предлагается установить, что при чрезвычайных положениях, вызванных эпидемиями, Минздрав будет иметь право управлять любыми частными больницами, независимо от формы собственности (кроме военных госпиталей Минобороны). Кроме того, Минздрав будет иметь право в обязательном порядке привлекать к медицинским работам врачей, а также студентов-ординаторов и даже работников без квалификации. Привлечение будет проводиться в обязательном порядке, неучастие в работах будет караться штрафом в размере от 300 тыс до 500 тысяч драмов. При этом в каждом конкретном случае будет оговариваться, в каких объемах и пределах Минздрав будет управлять больницами за частных владельцев.