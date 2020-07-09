Четверг, 9 Июля 2020 14:50

АрмИнфо. В принадлежащем концерну <Мульти Груп> Мгартском золотоносном месторождении (Лорийская область РА) выявлены нарушения.

По итогам проверок областного подразделения Инспекционного органа охраны природы и недр выяснилось, что компания эксплуатировала обогатительную фабрику и хвостохранилище без заключения экспертизы воздействия на окружающую среду. Это, со своей стороны, является нарушением требования подпункта <б> пункта 2 части 4 статьи 14 Закона РА <Об оценке и экспертизе воздействия на окружающую среду>.

Как сообщает Инспекционный орган, назначен административный штраф в размере 100.000 драмов. Было дано поручение начать работы в обогатительной фабрике и хвостохранилище при наличии экспертного заключения по воздействию на окружающую среду.

Мгартское золотоносное месторождение эксплуатируется открытым способом со стороны <Мульти групп> с 2005 года.