Четверг, 9 Июля 2020 13:50

АрмИнфо. Министерство иностранных дел Азербайджана всегда выступало за проведение переговоров по урегулированию нагорно- карабахского конфликта по существу. Как сообщает АПА, об этом сказала начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

По ее словам, для скорейшего урегулирования конфликта Азербайджан требовал от сопредседателей Минской группы ОБСЕ демонстрировать решительную позицию, которая заключается в том, что "агрессором" является Армения, а подвергшийся агрессии - Азербайджан: "Позиция Азербайджана в этом вопросе неизменна и носит принципиальный характер".

При этом Абдуллаева подтвердила тот факт, что Армения, уже давно приобрела образ врага в Азербайджане.

При этом официальный представитель МИД АР отнеслась с порицанием к тому, что армянская сторона выступила против инициативы президента

Азербайджана созыве специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, посвященной борьбе с глобальной пандемией.

"Выступающая против служащей интересам всего мира инициативы из-за того, что она выдвинута именно Азербайджаном, Армения, таким образом, ставит под серьезное сомнение призыв о подготовке населения к миру.

Что же касается попыток обвинить Азербайджан во враждебных заявлениях, то Армения, обостряющая ситуацию своими действиями, всегда получала и будет получать достойный ответ от руководства Азербайджана", - пригрозила представитель МИД АР.