Четверг, 9 Июля 2020 12:57

АрмИнфо. Погранвойска СНБ Армении отчитались за деятельность в первом полугодии 2020 года.

Так, согласно поступившем в АрмИнфо сообщению СНБ РА, в первом полугодии 2020 г на пропускных пунктах государственной границы Армении пограничными войсками СНБ РА было раскрыто 26 случаев нарушения режима государственной границы с использованием фальшивых или принадлежащих другим лицам документов.

"За пределами пропускных пунктов было раскрыто 5 случаев нарушения госграницы, в результате чего были задержаны 7 нарушителей, также раскрыто 25 случаев нарушения пограничного режима (56 человек). В пограничных войсках возбуждено 10 уголовных дел, 8 из которых - в результате реализации предварительной оперативной информации, 2 - по фактам нарушения государственной границы", - проинформировали в ведомстве.

Вместе с тем сообщается, что за отчетный период в пунктах пропуска были обнаружены и в установленном порядке переданы полиции РА 367 находящихся в розыске лиц.

Также состоялась представительская встреча с грузинской стороной. "Осуществлены масштабные работы по улучшению рабочих и бытовых условий военнослужащих. В частности, на северном участке государственной границы сданы в эксплуатацию новые пограничные заставы и офицерские квартиры, благоустроена пограничная дорога длиной 5,5 км.

На южном участке государственной границы Армении стартовали капитальные строительные и инженерные работы, в рамках которых планируется капитально отремонтировать 1 пограничную заставу, построить новые офицерские квартиры, а также благоустроить сеть пограничных дорог по всему периметру государственной границы", - заключили в СНБ РА.