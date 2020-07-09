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 Четверг, 9 Июля 2020 12:53
Марианна Мкртчян

В ОДКБ готовятся к проведению спецучения ""Эшелон-2020".

В ОДКБ готовятся к проведению спецучения ""Эшелон-2020".

АрмИнфо. В Центре кризисного реагирования ОДКБВ период с 7 по 8 июля в режиме видеоконференции состоялись вторые штабные переговоры по вопросам организации и проведения специального учения с силами и средствами материально-технического обеспечения Войск (Коллективных сил) ОДКБ "Эшелон-2020".

Как сообщает пресс-служб ОДКБ, в штабных переговорах под общим руководством первого заместителя начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-лейтенанта Хасана Калоева приняли участие представители оборонных ведомств Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации и Республики Таджикистан.

Стороны рассмотрели и обсудили продолжительность, содержание этапов и районы проведения совместного учения, а также вопросы организации всестороннего обеспечения. Согласованы предварительные составы руководства учения, оперативных групп и привлекаемых национальных контингентов государств - членов ОДКБ.

Специальное учение с силами и средствами материально-технического обеспечения Войск (Коллективных сил) ОДКБ "Эшелон-2020" планируется провести на территории Российской Федерации - на полигоне <Капустин Яр>. Руководство учением поручено заместителю Командующего войсками Южного военного округа Вооруженных Сил Российской Федерации по материально-техническому обеспечению.

Специальное учение с силами и средствами материально-технического обеспечения "Эшелон-2020"запланировано в целях отработки задач обеспечения действий Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. В последующем воинские контингенты, формирования сил и средств специального назначения КСОР ОДКБ отработают вопросы подготовки и проведения совместной операции по локализации приграничного вооруженного конфликта.

Организация и проведение данных мероприятий осуществляется в соответствии с Положением о порядке подготовки и проведения совместных учений в формате ОДКБ, утвержденным Решением Совета коллективной безопасности ОДКБ от 28 ноября 2019 года.

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