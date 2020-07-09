﻿
 Четверг, 9 Июля 2020 12:43
Давид Степанян

Парламентарий: Мы выражаем озабоченность делами Армении, а не верность России

Парламентарий: Мы выражаем озабоченность делами Армении, а не верность России

АрмИнфо. Своими заявлениями о недопустимости распространения в Армении искусственной, непонятной для нас, антироссийской повестки "Процветающая Армения" лишь выражает озабоченность. Но никоим образом не верность России. Подобное мнение выразил АрмИнфо депутат армянского парламента от партии <Процветающая Армения> Микаэл Мелкумян.

"Наглядный пример - слухи, мнения и комментарии относительно необходимости вывода из Армении 102-й российской военной базы. Мы считаем, что 102-я РВБ в Гюмри находится на своем месте, являясь частью общей системы безопасности нашей страны. В полном соответствии с двусторонними договорами Армении с Россией и ОДКБ. Вопрос нахождения российской базы в нашей стране четко регламентирован и законодательно оформлен. В этом свете, все разговоры на этот счет просто неуместны", - подчеркнул он.

При этом, в целом, Мелкумян убежден в отсутствии какой-либо связи отношений Армении и России с тем, кто находится у власти в Ереване или Москве. Главное, на его взгляд, - отсутствие проблем между двумя народами. А также высокая степень экономической, трудовой интеграции двух народов, как двусторонней, так и в рамках ЕАЭС. На этом фоне, парламентарий усматривает в последнем заявлении Гагика Царукяна лишь беспокойство будущим отношений с Россией.

2 июня лидер партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян выразил обеспокоенность "искусственным обострением антироссийских настроений в Армении", обвинив в этом антиармянские, антигосударственные силы, стремящиеся разорвать дружественные связи между двумя народами. "Как председатель самой крупной в стране оппозиционной политической силы, как гражданин я сделаю все для пресечения провокаций, направленных на формирование в нашей стране антироссийских настроений", - заявил Царукян.

"Наши заявления полностью соответствуют нашей предвыборной программе, одним из пунктов которой является необходимость развития отношений с Россией. Таким образом, с учетом их насыщенного содержания, мы считаем эти отношения залогом развития Армении. А линию нашей партии

- проявлением, столь необходимого сегодня Армении, государственного мышления. И мы никоим образом не призываем внешние силы к вмешательству во внутренние дела Армении", - заявил Мелкумян.

Парламентарий напомнил, что в том же вопросе Конституционного суда он лично озвучивал позицию ППА несколько раз, и никакого отношения к России, никакого призыва к вмешательству эта позиция не имела и не имеет. "Мы лишь утверждаем о недопустимости попирания Конституции, законов страны в угоду реализации политических целей. Это должно быть исключено, потому что в противном случае каждая новая власть будет делать то же самое в отношении предшественников. А это будет мешать развитию нашего государства. Соответственно, никакой связи этой нашей позиции с Россией быть не может", - подытожил Мелкумян. 

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Президент Армении еще раз выступил против нового налога на имущество: это лишь кажется, что любой закон - это лишь арифметика, но за это арифметикой человеческие жизниПрезидент Армении еще раз выступил против нового налога на имущество: это лишь кажется, что любой закон - это лишь арифметика, но за это арифметикой человеческие жизни
Игорь Назарук: <Покидаю Армению, храня ее в своем сердце>Игорь Назарук: <Покидаю Армению, храня ее в своем сердце>
Суд отклонил ходатайство стороны защиты Ара БаблоянаСуд отклонил ходатайство стороны защиты Ара Баблояна
Президент Армении назначил первого замглавы Полиции РАПрезидент Армении назначил первого замглавы Полиции РА
ВСС отклонил ходатайство Минюста и отказался привлекать судью Азаряна к дисциплинарной ответственностиВСС отклонил ходатайство Минюста и отказался привлекать судью Азаряна к дисциплинарной ответственности
Читать больше



Эксперты
Малашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлогоМалашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлого
Арам Аветис - рождение аскетичной прозы в эпоху кишечной революции Арам Аветис - рождение аскетичной прозы в эпоху кишечной революции 
Марк Арен: Культура, не нашедшая опоры в вечном, падёт под натиском перемен...Марк Арен: Культура, не нашедшая опоры в вечном, падёт под натиском перемен...
Читать больше
Комментируемые
Спикер: Все должны осознавать, что нося маски, мы спасаем жизни людейСпикер: Все должны осознавать, что нося маски, мы спасаем жизни людей
Президент  Армении не намерен подписывать принятый парламентом законПрезидент  Армении не намерен подписывать принятый парламентом закон
США профинансируют продвижение антикоррупционной политики в АрменииСША профинансируют продвижение антикоррупционной политики в Армении
МИД Арцаха: Беженцы и ВПЛ - один из ключевых вопросов урегулированияМИД Арцаха: Беженцы и ВПЛ - один из ключевых вопросов урегулирования
Арам Аветис - рождение аскетичной прозы в эпоху кишечной революции Арам Аветис - рождение аскетичной прозы в эпоху кишечной революции 
Экс-министр: Турецкий план нападения на Армению связан с <мегринским коридором>Экс-министр: Турецкий план нападения на Армению связан с <мегринским коридором>
Президент: В Армении политизировалось все, даже сфера правозащитыПрезидент: В Армении политизировалось все, даже сфера правозащиты
В.Путин: 75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим (продолжение)В.Путин: 75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим (продолжение)
Аналитик: Демарш бывшего льготника против власти был вполне прогнозируемАналитик: Демарш бывшего льготника против власти был вполне прогнозируем
У главы партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна прошел обыск, олигарх вызван на допрос в СНБ АрменииУ главы партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна прошел обыск, олигарх вызван на допрос в СНБ Армении
Прогноз: <Подрывной> популизм голосов оппозиции не принесетПрогноз: <Подрывной> популизм голосов оппозиции не принесет
Депутат Сипан Пашинян подал в суд на Микаэла МинасянаДепутат Сипан Пашинян подал в суд на Микаэла Минасяна
МИД РА: Нынешняя власть Азербайджана представляет угрозу не только для Арцаха, Армении, но и для мира и безопасности в регионеМИД РА: Нынешняя власть Азербайджана представляет угрозу не только для Арцаха, Армении, но и для мира и безопасности в регионе
Гамкрелидзе: Грузия не сможет открыть границу для туристов из АрменииГамкрелидзе: Грузия не сможет открыть границу для туристов из Армении
GeoProMining ко Дню защиты детей реализует целевую программу по детскому здравоохранениюGeoProMining ко Дню защиты детей реализует целевую программу по детскому здравоохранению
Поиск по дням

2013 , 2014