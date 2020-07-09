Четверг, 9 Июля 2020 12:43

АрмИнфо. Своими заявлениями о недопустимости распространения в Армении искусственной, непонятной для нас, антироссийской повестки "Процветающая Армения" лишь выражает озабоченность. Но никоим образом не верность России. Подобное мнение выразил АрмИнфо депутат армянского парламента от партии <Процветающая Армения> Микаэл Мелкумян.

"Наглядный пример - слухи, мнения и комментарии относительно необходимости вывода из Армении 102-й российской военной базы. Мы считаем, что 102-я РВБ в Гюмри находится на своем месте, являясь частью общей системы безопасности нашей страны. В полном соответствии с двусторонними договорами Армении с Россией и ОДКБ. Вопрос нахождения российской базы в нашей стране четко регламентирован и законодательно оформлен. В этом свете, все разговоры на этот счет просто неуместны", - подчеркнул он.

При этом, в целом, Мелкумян убежден в отсутствии какой-либо связи отношений Армении и России с тем, кто находится у власти в Ереване или Москве. Главное, на его взгляд, - отсутствие проблем между двумя народами. А также высокая степень экономической, трудовой интеграции двух народов, как двусторонней, так и в рамках ЕАЭС. На этом фоне, парламентарий усматривает в последнем заявлении Гагика Царукяна лишь беспокойство будущим отношений с Россией.

2 июня лидер партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян выразил обеспокоенность "искусственным обострением антироссийских настроений в Армении", обвинив в этом антиармянские, антигосударственные силы, стремящиеся разорвать дружественные связи между двумя народами. "Как председатель самой крупной в стране оппозиционной политической силы, как гражданин я сделаю все для пресечения провокаций, направленных на формирование в нашей стране антироссийских настроений", - заявил Царукян.

"Наши заявления полностью соответствуют нашей предвыборной программе, одним из пунктов которой является необходимость развития отношений с Россией. Таким образом, с учетом их насыщенного содержания, мы считаем эти отношения залогом развития Армении. А линию нашей партии

- проявлением, столь необходимого сегодня Армении, государственного мышления. И мы никоим образом не призываем внешние силы к вмешательству во внутренние дела Армении", - заявил Мелкумян.

Парламентарий напомнил, что в том же вопросе Конституционного суда он лично озвучивал позицию ППА несколько раз, и никакого отношения к России, никакого призыва к вмешательству эта позиция не имела и не имеет. "Мы лишь утверждаем о недопустимости попирания Конституции, законов страны в угоду реализации политических целей. Это должно быть исключено, потому что в противном случае каждая новая власть будет делать то же самое в отношении предшественников. А это будет мешать развитию нашего государства. Соответственно, никакой связи этой нашей позиции с Россией быть не может", - подытожил Мелкумян.