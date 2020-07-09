Четверг, 9 Июля 2020 12:41

АрмИнфо. Министр юстиции Армении Рустам Бадасян накануне принял участие в дистанционной встрече, с ответственными лицами Антикоррупционных офисов ОБСЕ И ПРООН, обсудив с ними дальнейшие шаги в рамках программы <Укрепление антикоррупционных реформ в Армении>, и создании институциональных основ эффективной антикоррупционной политики.

Как сообщили АрмИнфо, в Министерстве юстиции РА в дистанционной встрече приняли участие также представители некоторых иностранных посольств в Армении.

Согласно информации Бадасян представил шаги правительства в области борьбы с коррупцией и мерах, которые необходимо предпринять, сделав акцент на институционализации антикоррупционной борьбы.

Бадасян поблагодарил собеседников за эффективное сотрудничество и постоянную поддержку в реализации антикоррупционных реформ в Армении.