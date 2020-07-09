Четверг, 9 Июля 2020 12:26

АрмИнфо. За минувшие сутки в Арцахе был выявлен один случай коронавируса среди медработника. Как сообщает Информационный штаб, таким образом, общее число подтвержденных случаев COVID-19 достигло 142.

В целом, вылечились 113 пациентов, фактическое лечение на данный момент получают 29. Состояние одного больного оценивается как тяжелое, еще одного - как средней тяжести, остальных - как удовлетворительное. В изоляции находятся 78 граждан; было проведено в общей сложности 2468 тестов на коронавирус.

Добавим, что в связи с эпидемиологической обстановкой, в Арцахе действует режим чрезвачайной ситуации. На территорию республики въезд разрешен только тем лицам, у которых тест на COVID-19 дал отрицательный результат. С этой целью на всех КПП установлены соответствующие лаборатории.