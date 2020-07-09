Четверг, 9 Июля 2020 12:22

АрмИнфо. По данным на 11:00 9 июля, в Армении выявлено 526 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил Единый информационный центр. Согласно источнику, выздоровели еще 573 пациента.

В общей сложности, в республике было подтверждено 30346 случаев коронавируса, выздоровели 18000 человек, скончались 535. За последние сутки болезнь унесла жизни 14-и человек в возрасте от 52-х до 90 лет; у всех них, кроме одного, были сопровождающие хронические заболевания.

За минувший день были зафиксированы также 6 случаев смерти, когда у пациентов была подтверждена коронавирусная инфекция, однако смерть наступила из-за других заболеваний. Таким образом, общее число подобных случаев достигло 170.

На данный момент фактическое лечение получает 11641 пациент. В общей сложности, в республике были проведены 129166 тест на коронавирус.