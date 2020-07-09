Четверг, 9 Июля 2020 12:19

АрмИнфо.Министр обороны Армении Давид Тоноян встретился с завершающей миссию в нашей стране главой Ереванского офиса Совета Европы Натальей Вутовой.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Минобороны РА, на встрече были подытожены результаты первого этапа мероприятий в рамках проекта "Права человека и женщины в Вооруженных силах", реализуемой Ереванским офисом СЕ, также были обсуждены предусмотренные в рамках второго этапа мероприятия.

Собеседники сошлись в важности внедрения вышеуказанной программы с точки зрения повышения информированности о правах человека в ВС, развития образовательного потенциала, содействия институциональным реформам в оборонном ведомстве. В контексте обеспечения продолжительности взаимодействия была указана необходимость сохранения и расширения уже достигнутых результатов.

Тоноян выразил благодарность Вутовой за эффективное сотрудничество и пожелал успехов в дальнейшей деятельности.

Отметим, что вышеуказанный проект реализуется в рамках Плана действий СЕ на 2019- 2022 гг, и финансируется со стороны Германии, Ирландии, Лихтенштейна и Швеции.