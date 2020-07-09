Четверг, 9 Июля 2020 11:52

АрмИнфо. Министр труда и по социальных вопросов РА Заруи Батоян будет оштрафована за указание неполных сведений в декларации о доходах за 2018 год. Как сообщила на своей странице в Facebook сама Батоян, соответствующее решение приняла Комиссия по предотвращению коррупции.

По словам министра, она сама сделала соответствующий запрос, чтобы узнать, не было ли ошибок при заполнении декларации. Она также сообщила, что попросила считать выявленную ошибку техническим недочетом, и позволить исправить ее. Как пояснила Батоян, ошибка состояла в том, что она указала данные за начало и конец года, однако не заполнила раздел <Доходы подлежащего налогообложению должностного лица в налоговом году>. В связи с совершенной ошибкой, на министра будет наложен штраф. Батоян также проинформировала, что в этом году расширился круг лиц, которые должны представлять декларацию о доходах.