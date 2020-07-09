Четверг, 9 Июля 2020 11:41

АрмИнфо. Официальный Ереван отреагировал на очередные выпады президента Азербайджана Ильхама Алиева в адрес Армении.

Так, пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян коснувшись сделанного Алиевым в рамках визита в Хатаинский регион АР заявления, где он провел очередной "исторический экскурс" об Армении и армянском народе, дал оценку внутриполитическим процессам в Армении, а также затронул мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта и подверг критике деятельность сопредседателей Минской группы ОБСЕ, напомнила, что армянская сторона уже дала оценку этим заявлениям.

"Я просто хочу добавить, что несколько недель назад Алиев, злорадствующий по поводу распространения коронавируса в Армении, не имел другого выбора, кроме как обратиться к находящемуся в изоляции своему обществу посредством выдвижения образа "полезного врага". Армянофобская политика - последняя линия защиты власти Алиева, и прикрытие ею наилучшим образом характеризует нарастающий внутренний кризис в Азербайджане и отчаянные настроения.

Смехотворно, что глава страны, где политическая и экономическая власть десятилетиями находится в руках одной семьи, которая характеризуется на международной арене как репрессивный режим, дает оценку внутренним политическим событиям, правам и свободам человека в Армении. Примечательно, что Президент Алиев с его враждебными и расистскими комментариями проявляет безответственный и пренебрежительный подход в отношении заявления, сделанного неделю назад Сопредседателями Минской группы ОБСЕ, в котором высказывались опасения по поводу враждебной и провокационной риторики.

Как заявил Премьер-министр Никол Пашинян на состоявшемся недавно совместном заседании Советов безопасности Армении и Арцаха: "Попытки превратить карабахский конфликт в долговременную широкомасштабную армяно-азербайджанскую вражду, где наши народы будут оспаривать друг у друга все - прошлое, настоящее, будущее и весь регион, - не в интересах ни армянского народа, ни азербайджанского народа"", - заключила Нагдалян.

Ранее, Алиев в очередной раз обрушился с критикой на власти Армении, по традиции выразил притязания на исторические земли Армении, попытался очернить армянскую армию и ее командование нелепыми обвинениями, а в заключение выразил недовольство деятельностью сопредседателей МГ ОБСЕ. Президент Азербайджана обвинил посредников в имитации переговорного процесса, и выразил недовольство тем обстоятельством, что они не предпринимают никаких шагов против попыток вернуть Арцах за стол переговоров. Заключение он заверил, что Баку не будет вести переговоров ради переговоров, если не будет предложений по сути.