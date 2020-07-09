﻿
 Четверг, 9 Июля 2020 11:41
Марианна Мкртчян

Официальный Ереван отреагировал на очередные выпады Алиева в адрес Армении

Официальный Ереван отреагировал на очередные выпады Алиева в адрес Армении

АрмИнфо. Официальный Ереван отреагировал на очередные выпады президента Азербайджана Ильхама Алиева в адрес Армении.

Так, пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян коснувшись сделанного Алиевым в рамках визита в Хатаинский регион АР заявления, где он провел  очередной "исторический экскурс" об Армении и армянском народе, дал оценку внутриполитическим процессам в Армении, а также затронул мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта и подверг критике деятельность  сопредседателей Минской группы ОБСЕ, напомнила, что армянская сторона уже дала оценку этим заявлениям.

"Я просто хочу добавить, что несколько недель назад Алиев, злорадствующий по поводу распространения коронавируса в Армении, не имел другого выбора, кроме как обратиться к находящемуся в изоляции своему обществу посредством выдвижения образа "полезного врага". Армянофобская политика - последняя линия защиты власти Алиева, и прикрытие ею наилучшим образом характеризует нарастающий внутренний кризис в Азербайджане и отчаянные настроения.

Смехотворно, что глава страны, где политическая и экономическая власть десятилетиями находится в руках одной семьи, которая характеризуется на международной арене как репрессивный режим, дает оценку внутренним политическим событиям, правам и свободам человека в Армении. Примечательно, что Президент Алиев с его враждебными и расистскими комментариями проявляет безответственный и пренебрежительный подход в отношении заявления, сделанного неделю назад Сопредседателями Минской группы ОБСЕ, в котором высказывались опасения по поводу враждебной и провокационной риторики.

Как заявил Премьер-министр Никол Пашинян на состоявшемся недавно совместном заседании Советов безопасности Армении и Арцаха: "Попытки превратить карабахский конфликт в долговременную широкомасштабную армяно-азербайджанскую вражду, где наши народы будут оспаривать друг у друга все - прошлое, настоящее, будущее и весь регион, - не в интересах ни армянского народа, ни азербайджанского народа"", - заключила Нагдалян.

Ранее, Алиев в очередной раз обрушился с критикой на власти Армении, по традиции выразил притязания на исторические земли Армении, попытался очернить армянскую армию и ее командование нелепыми обвинениями, а в заключение выразил недовольство деятельностью сопредседателей МГ ОБСЕ. Президент Азербайджана обвинил посредников в имитации переговорного процесса, и выразил недовольство тем обстоятельством, что они не предпринимают никаких шагов против попыток вернуть Арцах за стол переговоров. Заключение он заверил, что Баку не будет вести переговоров ради переговоров, если не будет предложений по сути.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Президент Армении еще раз выступил против нового налога на имущество: это лишь кажется, что любой закон - это лишь арифметика, но за это арифметикой человеческие жизниПрезидент Армении еще раз выступил против нового налога на имущество: это лишь кажется, что любой закон - это лишь арифметика, но за это арифметикой человеческие жизни
Игорь Назарук: <Покидаю Армению, храня ее в своем сердце>Игорь Назарук: <Покидаю Армению, храня ее в своем сердце>
Суд отклонил ходатайство стороны защиты Ара БаблоянаСуд отклонил ходатайство стороны защиты Ара Баблояна
Президент Армении назначил первого замглавы Полиции РАПрезидент Армении назначил первого замглавы Полиции РА
ВСС отклонил ходатайство Минюста и отказался привлекать судью Азаряна к дисциплинарной ответственностиВСС отклонил ходатайство Минюста и отказался привлекать судью Азаряна к дисциплинарной ответственности
Читать больше



Эксперты
Малашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлогоМалашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлого
Арам Аветис - рождение аскетичной прозы в эпоху кишечной революции Арам Аветис - рождение аскетичной прозы в эпоху кишечной революции 
Марк Арен: Культура, не нашедшая опоры в вечном, падёт под натиском перемен...Марк Арен: Культура, не нашедшая опоры в вечном, падёт под натиском перемен...
Читать больше
Комментируемые
Спикер: Все должны осознавать, что нося маски, мы спасаем жизни людейСпикер: Все должны осознавать, что нося маски, мы спасаем жизни людей
Президент  Армении не намерен подписывать принятый парламентом законПрезидент  Армении не намерен подписывать принятый парламентом закон
США профинансируют продвижение антикоррупционной политики в АрменииСША профинансируют продвижение антикоррупционной политики в Армении
МИД Арцаха: Беженцы и ВПЛ - один из ключевых вопросов урегулированияМИД Арцаха: Беженцы и ВПЛ - один из ключевых вопросов урегулирования
Арам Аветис - рождение аскетичной прозы в эпоху кишечной революции Арам Аветис - рождение аскетичной прозы в эпоху кишечной революции 
Экс-министр: Турецкий план нападения на Армению связан с <мегринским коридором>Экс-министр: Турецкий план нападения на Армению связан с <мегринским коридором>
Президент: В Армении политизировалось все, даже сфера правозащитыПрезидент: В Армении политизировалось все, даже сфера правозащиты
В.Путин: 75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим (продолжение)В.Путин: 75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим (продолжение)
Аналитик: Демарш бывшего льготника против власти был вполне прогнозируемАналитик: Демарш бывшего льготника против власти был вполне прогнозируем
У главы партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна прошел обыск, олигарх вызван на допрос в СНБ АрменииУ главы партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна прошел обыск, олигарх вызван на допрос в СНБ Армении
Прогноз: <Подрывной> популизм голосов оппозиции не принесетПрогноз: <Подрывной> популизм голосов оппозиции не принесет
Депутат Сипан Пашинян подал в суд на Микаэла МинасянаДепутат Сипан Пашинян подал в суд на Микаэла Минасяна
МИД РА: Нынешняя власть Азербайджана представляет угрозу не только для Арцаха, Армении, но и для мира и безопасности в регионеМИД РА: Нынешняя власть Азербайджана представляет угрозу не только для Арцаха, Армении, но и для мира и безопасности в регионе
Гамкрелидзе: Грузия не сможет открыть границу для туристов из АрменииГамкрелидзе: Грузия не сможет открыть границу для туристов из Армении
GeoProMining ко Дню защиты детей реализует целевую программу по детскому здравоохранениюGeoProMining ко Дню защиты детей реализует целевую программу по детскому здравоохранению
Поиск по дням

2013 , 2014