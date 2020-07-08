Среда, 8 Июля 2020 20:51

АрмИнфо. Суд общей юрисдикции вновь рассмотрит вопрос об аресте главы партии <Процветающая Армения> Гагика Царукяна. Об этом в беседе с корреспондентом АрмИнфо адвокат Царукяна Смбат Минасян.

Адвокат подчеркнул, что данное решение принял Апелляционный уголовный суд под председательством судьи Мхитара Папояна. Он также подчеркнул, что фактически суд не удовлетворил ходатайствео прокуратуы об аресте Царукяна. <Дело было передано в суд первой инстанции на дополнительное расследование. Но с деталями мы пока не знакомы, так как еще не получили заключение суда>,- заключил Минасян.

Отметим, что прокуратура обжаловала в Апелляционном суде решение суда первой инстанции об отказе применения в отношении Царукяна в качестве меры пресечения ареста.

Напомним, что Царукяну предъявлено обвинение по трем уголовным делам. Согласно следствию, руководство и остальные члены партии <Процветающая Армения> в соответствии с четко разработанными схемами раздавали сотни миллионов драмов предвыборных взяток в 2017 году, причем это делалось под предлогом благотворительности. По другому делу компании Царукяна причастны к организации незаконной деятельности казино, в результате чего государству нанесен ущерб в 60 миллионов долларов. Еще одно уголовное дело касается компании, связанной с Царукяном, которая незаконно присвоила земельные участки, и государству был нанесен ущерб в 342 миллиона драмов (порядка 685 тысяч долларов).