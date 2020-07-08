Среда, 8 Июля 2020 20:25

АрмИнфо. Заместитель министра иностранных дел Армении Авет Адонц 8 июля провел телефонный разговор с Государственным секретарем Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Кристиной Марти Ланг. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Согласно источнику, собеседники обменялись мнениями о проблемах, вызванных распространением коронавируса нового типа, подробно представив шаги, предпринимаемые Правительствами двух стран для преодоления пандемии. В этом контексте заместитель Министра Авет Адонц выразил благодарность Правительству Швейцарии за оказанную Армении поддержку.

Авет Адонц и Кристина Марти Ланг затронули также двустороннюю повестку дня. Была подчеркнута важность реализуемых Швейцарским агентством развития и сотрудничества в Армении программ, которые соответствуют направлениям и приоритетам, установленным Правительством Республики Армения.

Стороны также подчеркнули эффективное сотрудничество между Арменией и Швейцарией в международных структурах, выразив обоюдное удовлетворение существующим уровнем диалога. В ходе беседы был также затронут нынешний этап урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ.