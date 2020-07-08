Среда, 8 Июля 2020 18:47

АрмИнфо. Полиция Армении в результате следственных действий установила, что двое мужчин жители города Севан незаконно хранят у себя оружие и наркотики. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Согласно источнику, 7 июля сотрудники полиции осуществили обыск в доме данных граждан. В доме 41-летнего мужчины было обнаружено более 34 граммов марихуаны, конопля и засушенные головки тюльпанов, общим весом в 75 граммов.

В машине 49-летнего мужчины при обыске был обнаружен пистолет, заряженный 8 патронами, а также различные таблетки. Назначены соответствующие экспертизы.