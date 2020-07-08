Среда, 8 Июля 2020 18:27

АрмИнфо. Выступления Ильхама Алиева практически не меняются и очень похожи друг на друга. Об этом в беседе с журналистами заявила глава фракции <Мой шаг> Лилит Макунц.

<Последнее выступление президента Азербайджана, все же отличалось от предыдущих, так как оно содержало в себе элемент шантажа. То есть как это отказаться от переговоров? Власти Армении не раз отмечали, что урегулирование карабахского конфликта возможно только мирным путем. Но, мы готовы к любому развитию событий и мы защитим безопасность нашей родины любой ценой>,- подчеркнула депутат.

Отметим, что в своем последнем заявлении президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан не намерен участвовать в бессмысленных переговорах. По его словам, Баку будет в них участвовать только в том случае, если они будут вестись по существу. Он также обвинил Минскую группу ОБСЕ в том, что последние должным образом не реагируют на премьер-министра Армении, что Карабах - это Армения. По словам Алиева сопредседатели пытаются угодить <и нашим, и вашим>. Президент Азербайджана также обвинил Армению в том, что заявляя о том, что <Карабах - это Армения> Ереван перечеркивает всю суть переговоров. В заключение Алиев подчеркнул, что мысли о необходимости изменения формата переговоров делают их бессмысленными.