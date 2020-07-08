Среда, 8 Июля 2020 18:27

АрмИнфо. Глава фракции <Мой шаг> Лилит Макунц заявила, что депутаты от правящего блока постоянно трудятся над повышением качества своей работы.

В беседе с журналистами, Макунц подчеркнула, что депутаты выполняют в парламенте огромный объем работы. <Наши депутаты работают не только в парламенте, но и за его стенами. Некоторые депутаты разрабатывают законопроекты в областях>,- подчеркнула депутат.

Глава фракции отметила, что в Тавушской области работает Сипан Пашинян (племянник премьер-министра Армении - Ред.), который выполняет огромную работу. <То есть миф о том, что депутаты просто нажимают на кнопки, не соответствуют действительности. Я иногда слышу критику в адрес секретаря фракции Акопа Симидяна, он редко выступают на заседаниях парламента и в ходе работы комиссии, но ведь он координирует работу 88 человек, а это очень сложно и затратно по времени>,- подчеркнула глава фракции.

Что касается заражения коронавирусом депутатов от правящего блока, Макунц заявила, что всего заболело 8 депутатов. <Хочу сообщить, что двое же выздоровели, остальные находятся на самоизоляции. Слухи о том, что депутаты не соблюдают режим самоизоляции, являются ложными>,- заключила Макунц.