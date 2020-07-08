Среда, 8 Июля 2020 18:23

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 9 июля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов в городе Ереван:

11:00-17:00 собственные дома 41-55 на 9-ой улице Айгестана, собственные дома 82-199 на 11-ой улице Айгестана и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 6 на улице Каджазнуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 12 на улице Амиряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 60 на улице Арами, жилой дом 21 на пр. Маштоца, жилой дом 4 на улице Парпеци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 28 на улице Пароняна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 16 на улице Саряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 2, 4 на улице Амиряна, собственные дома 6-45 на улице Бюзанда, собственные дома 18-45 на улице Кохбаци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), компания "Ай Капал" на улице Бюзанда, жилые дома 4, 6 на улице Лазо, собственные дома на улицах Кашегорцнери, Лазо, жилые дома 40, 42, 48 и собственные дома на улице

С.Зоравара, собственные дома на улицах Папова, Тимирязова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 11 на улице

А.Сероба, жилые дома 12, 14 на улице Амбардзумяна, жилые дома 3, 3/2, 3/14, 5 на Тбилисском шоссе, собственные дома на улицах Арабкира 25, 35, собственные дома на улице В.Давтяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 8/3 на улице Аргутяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на улице О.Эмина и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на улице Малхасянца, собственные дома на 2- ом переулке Папазяна, собственные дома на улице А.Сагяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 27, 27/1, 29, 29/1, 31, 33 и собственные дома на улице Хачатряна, собственные дома на улице Манушяна, собственные дома на улице Айгекци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на улице Севкареци Сако и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), детская больница N5, собственные дома на 1-ом переулке Мамиконянца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 1/11 на улице Малхасянца, жилой дом 37 на улице Гюльбенкяна, собственные дома на улице Улнеци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ООО "Даян", "Комфорт Е ЕВ В", "Расси", ООО "Гидроген" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ОАО "Арабкир", ЗАО "Октан Тест", ЗАО "Энерогокап", жилой дом 7 на улице Церенца, жилой дом 96 на улице Андраника, жилой дом 43 в квартале "Норашен", жилой дом 25 на улице Назарбекяна, жилой дом 45 на улице Маргаряна, жилой дом 29/2 на улице Маргаряна, жилой дом 16 на улице Сисакяна, жилые дома 18, 19 в 1-ом квартале Давташена, жилой дом 42 во 2-ом квартале Давташена, жилой дом 10/5 в 1-ом Араратском массиве, жилой дом 157 в квартале "А-1" Ю/З района, собственные дома 20-26 (четные) на 19-ой улице, собственные дома 94-117 на 22-ой улице, собственные дома 140-194 на улице Димитрова, собственные дома 1-31 на 5-ом переулке Димитрова; подъезд 1 жилого дома 17 на улице Нансена в 1-ом Норкском массиве, жилой дом 20 на улице Д.Маляна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 24/2, 26 на улице Молдовакан во 2-ом Норкском массиве; жилой дом 24/1 на улице

А.Ованнисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 4-ом Норкском массиве; жилой дом 48 на улице Галшояна в 5-ом Норкском массиве; жилой дом 62 на улице Гюрджяна в 6-ом Норкском массиве; жилые дома 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 47, 49, 50 на улице Караханяна, жилые дома 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 48, 51, 52, 53, 58 на улице Аветисяна, здание школы N88, здание детского сада N117 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 7-ом Норкском массиве; подъезд 2 жилого дома 67 на улице Вильнюса в 9-ом Норкском массиве; жилой дом 2/3 в квартале 'Исаакян" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 50 в квартале "Ованнисян" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 9-ом Норкском массиве; жилой дом 18 на улице Ачаряна, здание общежития училища N11 в Аги Анке, собственные дома в квартале "Дурян" в селе Ариндж; собственные дома на улице Н.Сафаряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване;

в Арагацотнской области:

09:00-16:00 села Кош, Аван, Лернарот и Верин Сасуник;

в Котайкской области:

10:00-16:00 частично улицы Комитаса, Чаренца, Абовяна, Саят-Новы, Исаакяна, Сафаряна, Таргманячнц в общине Егвард; частично община Нурнус;

в Араратской области:

10:00-13:00 села Авшар, Сисаван, Ванашен и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами).

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.