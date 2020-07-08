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 Среда, 8 Июля 2020 18:19
Карина Манукян

Один из обвиняемых по делу <Север-Юг> скрылся от следствия по чужому паспорту

Один из обвиняемых по делу <Север-Юг> скрылся от следствия по чужому паспорту

АрмИнфо. По делу о злоупотреблениях при строительстве автодороги <Север-Юг> был выявлен факт незаконного пересечения границы со стороны одного из обвиняемых.

Как сообщает Генпрокуратура, в ходе следствия было установлено, что гражданин Республики Северная Македония Б. Д., привлеченный в качестве обвиняемого по пункту 1 части 3 статьи 178 УК РА, будучи осведомленным о запрете на пересечение границы РА, в сентябре 2019 года создал организованную группу в составе граждан Македонии, Болгарии и Украины для решения этой проблемы. Конечной целью был отъезд Б. Д. из Армении по паспорту другого гражданина Македонии З.

С.. При этом сотрудник отдела пограничного контроля международного аэропорта <Звартноц> Г. Г., проявив недобросовестное и халатное отношение к службе, не выяснил достоверность паспорта, не идентифицировал личность по фотографии, и вместо этого поставил штамп, разрешающий пересечение государственной границы Армении. Для возвращения на родину самого З. С. его паспорт был в октябре привезен в Армению одним из членов группы, однако уехать по нему из республики

З. С. не смог, поскольку на паспортном контроле в аэропорту обратили внимание на отсутствие штампа въезда.

Гражданину З. С. предъявлено обвинение по статье 326 и части 2 статьи 329 УК РА, в его отношении в качестве меры пресечения избран арест. Сотрудник <Звартноца> Г.Г. обвиняется по части 1 статьи 315 УК РА; в качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.

Данный эпизод был выделен в отдельное производство, предварительно следствие завершено, уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

Ранее сообщалось, что к злоупотреблениям при строительстве автодороги <Север-Юг> были причастны бывшие высокопоставленные должностные лица. Согласно предварительному следствию, путем совершения ряда должностных преступлений, отсутствия контроля за выполнением сроков реализации строительной программы, и так далее, были неэффективно израсходованы $300 млн кредитных и бюджетных средств. Были также установлены многочисленные схемы по уклонению от налогов, хищению денежных средств и так далее. При этом в преступные схемы были вовлечены десятки основных подрядчиков и субподрядчиков, аффилированные с ними местные и зарубежные коммерческие организации, а также чиновники и их родственники. Общий ущерб оценивается в 23,7 млрд. драмов.

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