Среда, 8 Июля 2020 17:31

АрмИнфо. Президент Армении Армен Саркисян встретился с завершающим миссию в нашей стране послом ОАЭ в РА Мохаммедом Аль-Зааби.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе президента РА, Саркисян выразил благодарность послу за его усилия по развитию отношений между двумя дружественными странами и за его личный вклад в углубление взаимодействия в различных областях.

Президент Армении также выразил благодарность ОАЭ за оказанную Армении помощь в борьбе с коронавирусом нового типа. Говоря о перспективах развития двусторонних отношений, глава государства указал на важность перманентного развития всеобъемлющего сотрудничества с Объединенными Арабскими Эмиратами, отметив, что полная реализация существующего серьезного потенциала выведет двусторонние отношения на качественно новый уровень. В свою очередь дипломат выразил благодарность за сотрудничество, отметив, что покидает дружественную Армению с теплыми воспоминаниями.