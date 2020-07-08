Среда, 8 Июля 2020 17:23

АрмИнфо. В Армении заключенные с тяжелыми заболеваниями получат возможность выйти на свободу досрочно. Национальное Собрание РА на внеочередном заседании 8 июля во втором и окончательном чтении внесло поправки в Уголовно-процессуальный кодекс.

По словам заместителя министра юстиции РА Србуи Галян, законодательная инициатива, предложенная правительством РА, определяет сроки отбывания наказания для заключенных и осужденных, имеющих тяжелые заболевания, и позволяет освободить последних из-под стражи в связи с наличием серьезных проблем со здоровьем. При этом, как отметила Галян, вызывает обеспокоенность тот факт, что в январе текущего года в пенитенциарных учреждениях республики было зарегистрировано три случая смерти заключенных, причем два из них были связаны с тяжелыми заболеваниями. Однако эти случаи никак не связаны с коронавирусом. В целом, в УИУ республики не отмечено случаев инфицирования заключенных COVID-19, заметила заместитель министра. Она констатировала, что в обоих случаях смертей имелось соответствующее заключение медицинской комиссии, которое свидетельствовало о несовместимости отбывания наказания и имеющихся заболеваний у заключенных. Отчет был отправлен в соответствующее пенитенциарное учреждение, которое, в свою очередь, подало ходатайство в суд, однако лица умерли до назначения и проведения судебного заседания. Другими словами, суд не успел выслушать эти ходатайства.

Учитывая данную проблему, замминистра подчеркнула, что законопроектом предлагается четко определить и предусмотреть возможность освобождения из- под стражи арестованного по причине наличия у последнего серьезного заболевания, а также предусмотреть возможность для надзорного прокурора принять решение о немедленном рассмотрении ходатайства об удовлетворении или отклонении соответствующего ходатайства. В то же время предусматривается возможность судебного обжалования решения при получении отрицательного заключения.

При этом, как отметила Галян, решение об освобождении должно вступить в силу не позже следующего дня с момента получения ходатайства. Она также отметила, что в настоящее время в процессе рассмотрения находятся 13 ходатайств о досрочном освобождении.