Среда, 8 Июля 2020 17:01

АрмИнфо. Двадцать ассирийских сел были опустошены в результате турецкой военной операции "Коготь орла" на Севере Ирака. Об этом сообщает Ассамблея армян Европы со ссылкой на Союз ассирийцев Европы (European Syriac Union ).

Ассамблея армян Европы, выразив солидарность ассирийскому народу, осудила военную операцию Турции на Севере Ирака, цель которой изгнать и уничтожить местное не турецкое население.

"Нынешние турецкие власти, унаследовавшие от предыдущего правительства те же варварские методы, с большим рвением продолжают проводить бесчеловечную и геноцидную политику в Турции, Ираке и Сирии.

Мы призываем международные организации и общественность не оставаться безучастными, осудить преступную политику турецких властей, а также принять меры, чтобы остановить турецкую оккупацию и варварское продвижение в регионе", - отмечается в заявлении Ассамблеи.

Напомним, что во второй декаде июня Вооруженные силы Турции начали на Севере Ирака новую операцию против запрещенной в стране Рабочей Партии Курдистана (РПК). В рамках операции Pence-Kartal (Claw-Eagle, <Коготь орла>) части и соединения вооруженных сил Турции подвергли авиационно-ракетным ударам занятые курдами объекты в районах Синджар, Караджак, Кандиль, Зап, Авашин-Басьян и Хакурк. По официальным данным, военно-воздушные силы Турции в Северном Ираке уничтожили более 80 объектов, принадлежащих формированиям Рабочей Партии Курдистана.