Среда, 8 Июля 2020 16:59

АрмИнфо. Партия <Просвещенная Армения> обратилась в Центральную избирательную комиссию с просьбой вернуть им 18-ый мандат. Этот вопрос обсуждается в ходе заседания ЦИК Армении.

Глава фракции ПА Эдмон Марукян обратился в ЦИК с просьбой выделить фракции дополнительный мандат. Дело в том, что депутат Арман Бабаджанян вышел из фракции и объявил себя независимым депутатом.

<Согласно итогам парламентских выборов от 2018 года наша фракция получила 18 мандатов. По требованию законодательства, оппозиция должна иметь 1/3 депутатских мандатов. А оппозицией, согласно закону, может считать только фракция>,- подчеркнул в письме Марукян.

Однако, ЦИК не согласился с позицией Марукяна и отказался предоставлять фракции <Просвещенная Армения> еще один мандат. Тигран Мукучян заявил, что ЦИК может предоставить фракции новые депутатские мандаты только в том случае, если появится свободная вакансия.

<Если покинувший фракцию депутат продолжает исполнять свои обязанности, то вакансия занята. Однако, хочу сообщить, что решение ЦИК может быть обжаловано в Административном суде>, - заключил глава ЦИК.