Среда, 8 Июля 2020 16:42

АрмИнфо.Законопроект <Об аудиовизуальных СМИ>, принятый Национальным собранием в первом чтении, вызывает серьезную обеспокоенность у некоторых представителей СМИ. Так, Комитет по защите свободы слова, Ереванский пресс - клуб, Центр медиа презентаций, Клуб журналистов <Аспарез>, Свободный центр информации, Институт Разнообразия СМИ - Армения, Общественный журналистский глуб, <Журналисты во имя будущего> и <Журналисты за права человека> выступили с заявлением по этому поводу.

В заявлении говорится, что законопроект не только не нацелен на реформирование вещательного сектора, но и очень несовершенен с точки зрения применяемых принципов, подходов и их формулировок.

<Законопроект предусматривает неэффективную конкуренцию за лицензирование чрезмерного вещания с использованием общественного мультиплекса, не предоставляет реалистичных механизмов для создания частных мультиплексов, не решает проблемы около 10 местных телестанций в регионах, к которым не предусматривает цифровизацию, а также не создает возможностей для реформ общественного вещания>, - говорится в заявлении.

Также отмечается тот факт, что некоторые журналистские организации, подписавшие это заявление, представили авторам документа несколько десятков предложений, и большинство из них были приняты. Однако очевидно, что проект не соответствует современным требованиям и не решает ключевые вопросы в этой области. Основная причина заключается в том, что законопроект построен на проблемной концептуальной основе, и в этом смысле его необходимо пересмотреть.

Еще одной причиной для беспокойства отмечено то, что авторы документа не хотели прислушиваться к призывам о направлении проекта на международную экспертизу в Совет Европы и / или ОБСЕ, которые выразили свою готовность оказать помощь.

<Мы понимаем, что срочность законопроекта связана с тем, что согласно действующему Закону о телевидении и радио лицензии телекомпаний истекают в этом году, и должны быть организованы регулярные тендеры. Однако исходя от необходимости принятия нового качественного закона, их можно отложить>, - отмечается в заявлении.

С учетом вышеизложенного, авторы заявления призывают извлечь из обращения законопроект об аудиовизуальных СМИ и отправить его на международную экспертизу. Также внести соответствующие изменения и дополнения в действующий Закон о телевидении и радио, чтобы отложить следующие лицензионные торги. Инициировать дискуссии и сформировать рабочую группу с участием депутатов НС, журналистских организаций, представителей телерадиокомпаний, независимых экспертов с целью разработки нового закона, регулирующего концепцию развития сферы вещания и регулирования отрасли.