Среда, 8 Июля 2020 16:40

АрмИнфо. Владельцам аптек, установивших в виде рекламы зеленые кресты на дорогах, особенно на перекрестках, грозит отзыв лицензий и закрытие объектов. Поправки в законе <О лицензировании> и в Кодексе об административных правонарушениях обсуждаются на внеочередном заседании Национального Собрания РА 8 июля в первом чтении.

По словам соавтора инициативы, депутата НС от фракции <Мой шаг> Николая Багдасаряна, зачастую подобного рода щиты вводят в заблуждение водителей, что становится предметом дорожно-транспортных происшествий. Правительство РА своими нормативными актами установило соответствующий порядок размещения подобных щитов, однако до сих пор нет ясности в вопросе о том, кто должен обеспечить выполнение данного решения. Теперь на законодательном уровне этот вопрос станет прерогативой Министерства здравоохранения и Инспекции по труду и здравоохранению. Инспекция в первом случае выносит субъекту хозяйствования предупреждение, предоставляя 30 дней на решение проблемы. Если спустя этот срок нарушение не исправляется, инспекция обращается в лицензионный орган с требованием о приостановке деятельности аптеки. В третьем случае при повторении нарушения выносится вердикт о закрытии объекта. Но, как заметил депутат, имеются все основания утверждать, что до закрытия дело все таки не дойдет.