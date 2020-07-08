﻿
 Среда, 8 Июля 2020 16:40
Александр Аванесов

Владельцам аптек, установивших зеленые кресты на дорогах, особенно на перекрестках, грозит отзыв лицензий и закрытие объектов

Владельцам аптек, установивших зеленые кресты на дорогах, особенно на перекрестках, грозит отзыв лицензий и закрытие объектов

АрмИнфо. Владельцам аптек, установивших в виде рекламы зеленые кресты на дорогах, особенно на перекрестках, грозит отзыв лицензий и закрытие объектов.  Поправки в законе <О лицензировании> и в Кодексе об административных правонарушениях обсуждаются на внеочередном заседании Национального Собрания РА 8 июля в первом чтении.

По словам соавтора инициативы, депутата НС от фракции <Мой шаг> Николая Багдасаряна, зачастую подобного рода щиты вводят в заблуждение водителей, что становится предметом дорожно-транспортных происшествий.  Правительство РА своими нормативными актами установило соответствующий порядок размещения подобных щитов, однако до сих пор нет ясности в вопросе о том, кто должен обеспечить выполнение данного решения.  Теперь на законодательном уровне этот вопрос станет прерогативой Министерства здравоохранения и Инспекции по труду и здравоохранению. Инспекция в первом случае выносит субъекту хозяйствования предупреждение, предоставляя 30 дней на решение проблемы. Если спустя этот срок нарушение не исправляется,  инспекция обращается в лицензионный орган с требованием о приостановке деятельности аптеки.  В третьем случае при повторении нарушения выносится вердикт о закрытии объекта.  Но, как заметил депутат, имеются все основания утверждать, что до закрытия дело все таки не дойдет.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Адвокат: Суд общей юрисдикции вновь рассмотрит вопрос об аресте главы партии <Процветающая Армения> Гагика ЦарукянаАдвокат: Суд общей юрисдикции вновь рассмотрит вопрос об аресте главы партии <Процветающая Армения> Гагика Царукяна
Замминистра МИД Армении и с Госсекретарем Федерального департамента иностранных дел Швейцарии обсудили ситуацию с коронавирусомЗамминистра МИД Армении и с Госсекретарем Федерального департамента иностранных дел Швейцарии обсудили ситуацию с коронавирусом
МИД Арцаха: Азербайджана пытается переложить вину за отсутствие результатов в переговорном процессе на представителей МГ ОБСЕМИД Арцаха: Азербайджана пытается переложить вину за отсутствие результатов в переговорном процессе на представителей МГ ОБСЕ
Минздрав России одобрил новый препарат от коронавирусаМинздрав России одобрил новый препарат от коронавируса
<Мой шаг>: Ни о каком сокращении полномочий президента речи нет<Мой шаг>: Ни о каком сокращении полномочий президента речи нет
Читать больше



Эксперты
Малашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлогоМалашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлого
Арам Аветис - рождение аскетичной прозы в эпоху кишечной революции Арам Аветис - рождение аскетичной прозы в эпоху кишечной революции 
Марк Арен: Культура, не нашедшая опоры в вечном, падёт под натиском перемен...Марк Арен: Культура, не нашедшая опоры в вечном, падёт под натиском перемен...
Читать больше
Комментируемые
Президент  Армении не намерен подписывать принятый парламентом законПрезидент  Армении не намерен подписывать принятый парламентом закон
США профинансируют продвижение антикоррупционной политики в АрменииСША профинансируют продвижение антикоррупционной политики в Армении
МИД Арцаха: Беженцы и ВПЛ - один из ключевых вопросов урегулированияМИД Арцаха: Беженцы и ВПЛ - один из ключевых вопросов урегулирования
Арам Аветис - рождение аскетичной прозы в эпоху кишечной революции Арам Аветис - рождение аскетичной прозы в эпоху кишечной революции 
Экс-министр: Турецкий план нападения на Армению связан с <мегринским коридором>Экс-министр: Турецкий план нападения на Армению связан с <мегринским коридором>
Президент: В Армении политизировалось все, даже сфера правозащитыПрезидент: В Армении политизировалось все, даже сфера правозащиты
В.Путин: 75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим (продолжение)В.Путин: 75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим (продолжение)
Аналитик: Демарш бывшего льготника против власти был вполне прогнозируемАналитик: Демарш бывшего льготника против власти был вполне прогнозируем
У главы партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна прошел обыск, олигарх вызван на допрос в СНБ АрменииУ главы партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна прошел обыск, олигарх вызван на допрос в СНБ Армении
Прогноз: <Подрывной> популизм голосов оппозиции не принесетПрогноз: <Подрывной> популизм голосов оппозиции не принесет
Депутат Сипан Пашинян подал в суд на Микаэла МинасянаДепутат Сипан Пашинян подал в суд на Микаэла Минасяна
МИД РА: Нынешняя власть Азербайджана представляет угрозу не только для Арцаха, Армении, но и для мира и безопасности в регионеМИД РА: Нынешняя власть Азербайджана представляет угрозу не только для Арцаха, Армении, но и для мира и безопасности в регионе
Гамкрелидзе: Грузия не сможет открыть границу для туристов из АрменииГамкрелидзе: Грузия не сможет открыть границу для туристов из Армении
GeoProMining ко Дню защиты детей реализует целевую программу по детскому здравоохранениюGeoProMining ко Дню защиты детей реализует целевую программу по детскому здравоохранению
Президент Арцаха: Заявление Алиева неподобающее политическому деятелюПрезидент Арцаха: Заявление Алиева неподобающее политическому деятелю
Поиск по дням

2013 , 2014