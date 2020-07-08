Среда, 8 Июля 2020 15:55

АрмИнфо. Решение Европейского суда по правам человека касательно обращения Грайра Товмасяна и других может быть вынесено в течение недели. Об этом в интервью армянской службе радиостанции <Свобода> сообщил представитель Армении в ЕСПЧ Егише Киракосян.

Помимо уже бывшего главы Конституционного суда Грайра Товмасяна, в ЕСПЧ обратились также отправленные на пенсию судьи КС Грант Назарян, Алвина Гюлумян и Феликс Тохян. Согласно Киракосяну, заявители просят ЕСПЧ применить временные меры в отношении Республики Армения, на основе чего суд сможет запросить необходимые для вынесения решения документы. Напомним, что заявители несогласны с конституционными поправками, принятыми ранее парламентом и подписанными президентом, согласно которым они, собственно, и лишились своих должностей.

По словам эксперта, ЕСПЧ может отклонить просьбу заявителя и вообще не выносить решения по вопросу, или же вынести решение по своему усмотрению, поскольку суд не обязан следовать выдвинутым требованиям заявителя, а исходит из полученной от всех сторон информации. В любом случае, свое решение касательно рассмотрения обращения заявителей суд может принять уже в течение текущей недели. Правительство РА, как было отмечено, уже направило в понедельник в ЕСПЧ свои ответы.

Киракосян сообщил также, что заявители требовали приостановления конституционных поправок. Однако, по его словам, это может быть за пределами полномочий ЕСПЧ.

Напомним, что президент Армении Армен Саркисян 24 июня подписал пакет законопроектов, в том числе касающихся внесения изменений в закон о Конституционном суде. Соответствующие поправки были одобрены Национальным Собранием на внеочередном заседании 22 июня. Согласно поправкам, полномочия судей КС Феликса Тохяна, Гранта Назаряна и Альвины Гюлумян, которые находились в должности более 12 лет, были прекращены. Уже бывший глава КС Грайр Товмасян продолжит работать в качестве судьи.

Председатель и зампредседатель КС будут избраны после утверждения полного состава КС (9 судей). При этом нынешний состав из 6-и судей достаточен для правомочности созываемых заседаний, то есть непрерывность деятельности Конституционного суда не будет нарушена. Согласно закону, в условиях отсутствия председателя и зампредседателя КС, полномочия председателя временно исполняет самый пожилой судья, то есть Ашот Хачатрян.