Среда, 8 Июля 2020 15:27

АрмИнфо. Конкурсы на замещение вакантных должностей в системе прокуратуры Армении могут проводиться и по решению генерального прокурора. Национальное Собрание РА на внеочередном заседании 8 июля в первом чтении обсудило поправки в законе <О прокуратуре>.

По словам соавтора представленного документа, председателя парламентской комиссии по государственно-правовым вопросам Владимира Варданяна, ныне действующими регулированиями конкурсы на замещение вакантных должностей в прокуратуре страны проводятся 1 раз в году.

Но с учетом расширяющихся возможностей структуры, особенно, с созданием специального подразделения по расследованию незаконно нажитого имущества, предлагается предоставить генеральному прокурору право в случае необходимости проводить дополнительные конкурсы. Это, по словам Варданяна, придаст структуре гибкость, и позволит пополнить генеральную прокуратуру квалифицированными и грамотными кадрами.