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 Среда, 8 Июля 2020 15:26
Ани Мшецян

Спикер: Все должны осознавать, что нося маски, мы спасаем жизни людей

Спикер: Все должны осознавать, что нося маски, мы спасаем жизни людей

АрмИнфо. Вопрос о повышении штрафов за не ношение масок обсуждается, но на сегодняшний день его нет в официальной повестке. Об этом в беседе с журналистами заявил спикер Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян.

Однако, он не исключил, что данный законопроект может быть введен в оборот. <Я хочу коснуться этого вопроса не с технической стороны, а с содержательной. Это не прихоть, это не желание кого-то штрафовать, не намерение увеличить доходы бюджета, а для как возможность воздействия на тех граждан, у которых нет высокого уровня сознания, которые не понимают, что тем самым спасают жизни своих близких. Может быть люди хотя бы испугаются высоких штрафов и станут носить маски>, - подчеркнул спикер.

<Нельзя сказать, что большинство граждан страны носят маски, и следует предпринять соответствующие шаги. Если смотреть на вопрос исключительно с точки зрения благосостояния населения, то и 10.000 крупный штраф, и даже 1.000. Но если посмотреть на все происходящее с точки зрения предотвращения распространения коронавируса, то следует установить штраф в 500.000 драмов. Таким образом, мы остановим людей, которые не хотят носить маски>. 

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